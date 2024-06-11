В Королёве в 2027 году откроют поликлинику на 1 тыс. посещений в смену

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Королёве в будущем году откроют поликлинику после капремонта, а в начале 2027-го – новую поликлинику на 1 тыс. посещений в смену. Об этом стало известно в ходе поездки в город губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Жители отметили, что очень ждут новую поликлинику на 1 тыс. посещений, в состав которой войдут взрослое и детское отделения, а также травмпункт на 100 посещений в сутки. Пациентов будут принимать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи и офтальмологи.
В учреждении откроют Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 10 коек, клинико-диагностическое отделение. 60% кадрового состава перейдёт в медучреждение из действующих поликлиник.
В здании, износ которого составляет 65%, заменят инженерные сети, приведут в порядок кровлю, кабинеты, наладят умную маршрутизацию пациентов. Сейчас там идут демонтажные работы.
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В учреждении откроют Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 10 коек, клинико-диагностическое отделение. 60% кадрового состава перейдёт в медучреждение из действующих поликлиник.
«На одной из встреч с губернатором в 2022 году врачи подняли вопрос о необходимости новой поликлиники. Андрей Юрьевич принял решение, что надо строить. В прошлом году она вошла в программу и уже в 2024-м началась реализация. Важный момент, что в поликлинике будет травмпункт на 100 посещений в смену. Это позволит разгрузить приёмное отделение больницы», – сказал главврач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.Поликлинику оснастят самым передовым оборудованием, в том числе тяжёлым – это КТ, МРТ, рентген, флюорограф, маммограф. Дополнит взрослое отделение поликлиника на 250 посещений в смену, расположенная неподалёку, на ул. Циолковского. Там впервые за 70 лет идёт капремонт. Со следующего года в поликлинике будут обслуживать тех, кто не нуждается в углублённой диагностике.
В здании, износ которого составляет 65%, заменят инженерные сети, приведут в порядок кровлю, кабинеты, наладят умную маршрутизацию пациентов. Сейчас там идут демонтажные работы.
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Лора Луганская