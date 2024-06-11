В Королёве в 2027 году откроют поликлинику на 1 тыс. посещений в смену

В Московской области прошли тёплые дожди, и в лесах региона начался сезон летних грибов. Микологи и любители тихой охоты уверяют, что они уже выросли в лесах Подмосковья. Так, на опушках можно найти не только весенние и луговые опята, дождевики и майские грибы, но и подберёзовики, подосиновики, серно-жёлтые трутовики и лисички А в лесах рядом с Каширой уже собирают белые, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.