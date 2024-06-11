Пристройку к школе №1 в Королёве планируют открыть в 2025 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В будущем году в Королёве откроют пристройку к средней школе №1 на 400 мест. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как идут работы по строительству учебного заведения. Он также поговорил с родителями школьников и учителями.
«Мы в самом сердце Королёва, в старом центре. У нас в стране благодаря президентской инициативе реализуется большая программа капремонта школ. В Королёве у нас был запрос на строительство новых школ. Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Обновляем фасад и не только, чтобы всё сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года всё сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», – поделился планами Воробьёв.Здание первой школы рассчитано на 700 учеников, но фактически там обучаются вдвое больше ребят – около 1,4 тыс. Почти 300 детей из младших классов учатся во вторую смену. Также в образовательный комплекс входят два дошкольных отделения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«С каждым годом становится всё больше детей, поэтому в старом здании нам тесно. В пристройку перейдёт вся начальная школа, а это16 классов. Здесь появятся огромный актовый зал, большая столовая, плюс будет место для кружков. Мы будем работать в одну смену и станем школой полного дня, чтобы вторую его половину наполнить внеурочной работой. Для этого появятся все условия», – поделилась директор СОШ №1 Ирина Гайдукова.В новой трехэтажной пристройке – 400 мест. Это позволит на треть уменьшить количество детей в классах и избавить учебное заведение от второй смены. Помимо кабинетов там появится актовый зал на 400 мест, спортзал, столовая, медицинский блок, а также лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В основном здании школы обновят фасад, чтобы создать единый стиль, заменят окна и кровлю. Кроме того, сделают отапливаемый переход в пристройку. На территории учебного заведения обустроят зону воркаута, полосу препятствий, спортплощадки для игры в волейбол и баскетбол, места для отдыха.
«Здесь учатся мои дети – они перешли в 4-й и 11-й классы. Сама тоже я заканчивала эту школу. Очень ждем пристройку, которая значительно разгрузит основное здание. Плюс наши педагоги организовали театральную студию, но места и технического оборудования для выступлений нет. Поэтому очень ждём новый актовый зал», – сказала местная жительница Елена Левшина.Директор школы №1 рассказала Воробьёву, что у них работает ИТ-Кванториум с современным оборудованием. Ребята являются активными участниками Всероссийской олимпиады школьников, занимают призовые места. А ученик 10 класса второй год подряд берёт первое место по итогам заключительного этапа олимпиады по технологии.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Планируется, что пристройка к школе откроется уже 1 сентября будущего года.
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