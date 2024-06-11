Модернизацию системы теплоснабжения в центре Королёва завершат до 1 октября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Качество жизни порядка 60 тысяч человек улучшится благодаря модернизации системы теплоснабжения в Королёве в этом году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход капремонта теплосети в городском округе.
Работы по замене 5,2 км теплотрассы на проспекте Космонавтов в центре наукограда начались в конце апреля. Задача – завершить их к началу отопительного сезона и провести благоустройство территории после всех работ, отметил глава региона, беседуя с горожанами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Обновление системы теплоснабжения ждут жители всего центрального микрорайона Королёва. Это 155 многоквартирных домов и 17 социальных объектов, в том числе школа, городская больница и поликлиника, сказал губернатор жителям.
В этом году запланирован ремонт сетей ещё на двух участках – от проспекта Королёва до улицы Сакко и Ванцетти, а также между котельной «Новые Подлипки» и котельной «3,3А». Кроме того, начнутся работы на участке между котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка» от улицы Исаева до ЦТП №7. Их планируют завершить в 2026 году.
Ещё один важны для жителей объект – котельная «3А». Она обеспечивает теплом 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов в микрорайоне Юбилейный. За последние три года в системе теплоснабжения произошло более 30 сбоев. Необходимо провести реконструкцию котельной, полностью заменить котловое оборудование. В июне приступят к проектированию, а завершить работы рассчитывают в будущем году.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До конца 2026 года реконструируют котельную «Самаровка», проведут капремонт котельных «3,3А», «Текстильщик», обновят резервное топливное хозяйство котельной «Новые Подлипки».
В Королёве сейчас изношено около15% сетей – многие из них были проложены ещё в 1970-1980 годах. Необходимо модернизировать котельные и поменять более 40 км труб.
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«Магистраль, которую мы меняем, коснётся 60 тыс. жителей прилегающей территории. Большие программы реализуются и в Королёве, и в других городах. Время ограничено: важно провести такие сложные работы летом, потому что, как вы помните, зима была тревожной. Понимаю, что есть временные неудобства для жителей, но строители стараются повышать культуру работы, чтобы не доставлять особых хлопот», – заверил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Обновление системы теплоснабжения ждут жители всего центрального микрорайона Королёва. Это 155 многоквартирных домов и 17 социальных объектов, в том числе школа, городская больница и поликлиника, сказал губернатор жителям.
«Работы идут по графику. Планируем завершить до 1 октября. На участке от котельной «Самаровка» до ЦТП-8 каждый день работают две смены. Дополнительно на следующей неделе на проспект Космонавтов выйдут четыре бригады», – сказал гендиректор АО «Теплосеть» по городу Королёву Павел Каганов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году запланирован ремонт сетей ещё на двух участках – от проспекта Королёва до улицы Сакко и Ванцетти, а также между котельной «Новые Подлипки» и котельной «3,3А». Кроме того, начнутся работы на участке между котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка» от улицы Исаева до ЦТП №7. Их планируют завершить в 2026 году.
Ещё один важны для жителей объект – котельная «3А». Она обеспечивает теплом 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов в микрорайоне Юбилейный. За последние три года в системе теплоснабжения произошло более 30 сбоев. Необходимо провести реконструкцию котельной, полностью заменить котловое оборудование. В июне приступят к проектированию, а завершить работы рассчитывают в будущем году.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В этом году больших проблем с отоплением не было, только пару раз отключали воду. Но мы понимаем, что для бесперебойного теплоснабжения и качественной воды необходима модернизация сетей. Поэтому очень рады началу работ. Сейчас немного некомфортно, поскольку везде всё перекопано. Однако мы готовы потерпеть. Главное, чтобы зимой отопление работало без сбоев», – сказала старшая по дому Оксана Емельянова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
До конца 2026 года реконструируют котельную «Самаровка», проведут капремонт котельных «3,3А», «Текстильщик», обновят резервное топливное хозяйство котельной «Новые Подлипки».
В Королёве сейчас изношено около15% сетей – многие из них были проложены ещё в 1970-1980 годах. Необходимо модернизировать котельные и поменять более 40 км труб.
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Лора Луганская