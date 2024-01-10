В Красногорске до конца года построят семь социальных объектов

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Несколько новых детсадов, школ и детскую больницу планируется сдать в эксплуатацию в Красногорске в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, и школу на 825 мест возводят в ЖК «Пятницкие кварталы» у деревни Сабурово городского округа Красногорск. Работы уже вышли на завершающий этап. В эксплуатацию также планируется ввести детские сады в Ильинском тупике и в посёлке Нахабино – каждый из них смогут посещать по 250 ребят», — говорится в сообщении.Кроме того, в Нахабине идёт строительство образовательного комплекса для 900 школьников и 150 дошколят. Завершить работы планируется летом.
В Красногорске также продолжается возведение Московской детской областной больницы, в масштабном строительстве задействованы более полутора тысяч рабочих. Завершение работ намечено на начало второго квартала текущего года.
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
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