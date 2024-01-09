КРМО за год привлекла в Подмосковье инвестпроекты на 60 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Корпорация развития Московской области привлекла в регион в прошедшем году инвестпроекты на 60 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В 2023 году при участии КРМО в регион было привлечено 45 новых инвесторов с объёмом инвестиций свыше 60 млрд рублей. В проработке корпорации находятся ещё 405 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 374 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным министерства, самой привлекательной сферой для инвесторов в прошлом году осталась металлообработка. Она заняла 28% от общего объема инвестпроектов. На втором месте, как и годом ранее, оказалась пищевая промышленность – 16%.
Один из необычных проектов в сфере импортозамещения стало выращивание редких цветов. Маттиолу, львиный зев и тюльпаны редких сортов традиционно привозили в Россию из Голландии и Кении. Теперь их выращивают в Раменском городском округе.
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Лора Луганская