В Красногорске начали строить школу с ремесленными мастерскими

Фото: пресс-служба Глагосстройнадзора МО
«В здании площадью более 6 тыс. кв. м. будут учиться 1-11 классы. Начальная школа рассчитана на 400 детей, подростковая – на 500, старшая – на 200 учеников. Помимо основных учебных кабинетов, в здании оборудуют лаборантские, мастерские по обработке дерева, металла и ткани», – уточнили в пресс-службе.В школе оборудуют большой обеденный зал на 550 учеников, где отдельно расположат места для маломобильных. В актовом зале на 400 посадочных мест предусмотрены эстрада, костюмерные, помещения для хранения музыкальных инструментов.
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