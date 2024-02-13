Каширская школьница выиграла викторину на выставке-форуме «Россия»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Школьница из Каширы Анастасия Филатова стала победительницей интеллектуальной игры «Умники и умницы Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Интеллектуальная викторина прошла во время форума национальных достижений «Молодёжная политика» на выставке «Россия». Участниками стали пять школьников Московской области. Каширу представила Анастасия Филатова из школы №10. Победила в викторине подмосковная команда», – говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что перед началом игры стенд региона посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
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