В Подмосковье в 2024 году откроют более 70 детских садов и школ

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
34 детских сада и 39 школ планируют открыть на территории Московской области в 2024 году, поэтому одной из важнейших задач региональных властей является привлечение педагогов. Об этом заявил в ходе видеоконференции с подмосковным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.
«В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада. Это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений, привлечению педагогов в образовательную систему. Наша задача — создать условия, чтобы специалисты приезжали к нам работать», — заявил Андрей Воробьёв.Он добавил, что в Московской области всё чаще строят крупные образовательные комплексы на много сотен учеников, и все они должны давать самое качественное образование, поэтому нагрузка на педагогов в регионе весьма велика.
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