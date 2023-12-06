В Красногорске прошла пресс-конференция Системы-112 Московской области

Фото: Мира Полтева
В Доме Правительства Московской области в центре обработки вызовов 112 прошла конференция по итогам работы Системы-112 Московской области в 2023 году.
На конференции присутствовали начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович, заместитель руководителя главного управления в ранге министра Борис Молчанов и представители служб экстренного реагирования.
За 2023 год в работу службы 112 были введены чат-бот в телеграмме, видео-чаты с операторами-сурдопереводчиками, аналитическая система и «алерты».
Аналитическая подсистема работает с индексом происшествий, количеством вызовов, местоположением заявителей, временем совершения звонка. Данная программа автоматически собирает данные в отчеты и на базе анализа формирует список с наибольшим количеством вызовов по определенным вопросам, что значительно оптимизирует работу сотрудников службы.
Кроме этого, в 2024 году в Систему службы 112 планируют внедрить речевую аналитику, которая позволит проводить анализ потребностей заявителей, причин отказа и негатива. Данная функция поможет длительность обработки вызовов и уменьшить нагрузку на специалистов по приему и обработке вызовов.
Также в следующем году будет совершен перевод Системы-112 полностью на отечественное программное обеспечение и внедрение голосового помощника для работы с иностранной речью, в частности языки стран СНГ и ближнего зарубежья.
Стоит отметить, что на сегодняшний день жители и гости Московской области могут обратиться в службу спасения 112 шестью способами: позвонить на номер «112», отправить СМС-сообщение, с помощью оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», мобильного приложения «112 МО», видеочата и чат-бота в Телеграм и Вконтакте.
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«Система-112 Подмосковья является самой масштабной на территории Российской Федерации. В настоящее время Служба спасения Московской области – это высокотехнологичная структура, которая включает в себя свыше 500 объектов и 900 автоматизированных рабочих мест. В обеспечении ее работы задействовано более 3800 специалистов. <…> Почти 5 миллионов вызовов с начала года требовали реагирования экстренных оперативных служб. Из них более 70% адресованы скорой медицинской помощи, 23% - полиции и ГИБДД, 3% - службе пожарной охраны, 2,5% - аварийной службе газа», - отметил Алексей Вагутович.
Аналитическая подсистема работает с индексом происшествий, количеством вызовов, местоположением заявителей, временем совершения звонка. Данная программа автоматически собирает данные в отчеты и на базе анализа формирует список с наибольшим количеством вызовов по определенным вопросам, что значительно оптимизирует работу сотрудников службы.
«В рамках продвинутой аналитики был также реализован функционал формирования алертов — информационных сообщений, которые формируются по разным критериям в соответствии с индексом происшествия. Алерт формируется автоматически в зависимости от количества обращений и оповещает профильные министерства и ведомства о проблемах, возникающих на территории муниципальных образований Московской области», - подчеркнул начальник службы.
Кроме этого, в 2024 году в Систему службы 112 планируют внедрить речевую аналитику, которая позволит проводить анализ потребностей заявителей, причин отказа и негатива. Данная функция поможет длительность обработки вызовов и уменьшить нагрузку на специалистов по приему и обработке вызовов.
Также в следующем году будет совершен перевод Системы-112 полностью на отечественное программное обеспечение и внедрение голосового помощника для работы с иностранной речью, в частности языки стран СНГ и ближнего зарубежья.
Стоит отметить, что на сегодняшний день жители и гости Московской области могут обратиться в службу спасения 112 шестью способами: позвонить на номер «112», отправить СМС-сообщение, с помощью оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», мобильного приложения «112 МО», видеочата и чат-бота в Телеграм и Вконтакте.
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Мира Полтева