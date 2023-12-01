Работники Мособлпожспаса помогли двум потерявшим сознание пенсионеркам

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вызволили из запертых квартир двух пенсионерок, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Оба случая произошли в городском округе Сергиев Посад, сообщили в прес-службе ведомства.
Поздно вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные соседи, которые пришли навестить пенсионерку, не отвечавшую на телефонные звонки и не открывавшую дверь.
А на следующее утро спасателей вызвал житель поселка Богородское, который услышал, как престарелая соседка стучит по батарее и зовёт на помощь.
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«Спасатели с специальным инструментом вскрыли дверь и обнаружили лежащую на полу 81-летнюю женщину. Медики осмотрели пострадавшую, и работники подразделения транспортировали её в автомобиль скорой помощи. С подозрением на инсульт пациентку доставили в районную больницу», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь и обнаружили больную на полу в кухне. Выяснилось, что пенсионерка почувствовала себя плохо, упала и не смогла подняться. У несчастной только хватило сил доползти до батареи», – сообщил Шумов.Специалисты переместили пенсионерку на диван, и врачи скорой оказали ей медицинскую помощь.
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Лора Луганская