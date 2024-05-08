В Красногорске в преддверии 9 Мая открыли «Парту героя»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
«Парту героя», посвящённую ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Васильевичу Щербакову, открыли в Нахабинской школе №3, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В церемонии принял участие исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Торжественное мероприятие началось с гимна России, затем ведущие церемонии рассказали собравшимся о ветеране. Аркадия Щербакову призвали в армию в 1941 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он прошёл всю войну и закончил её в Берлине. Среди наград Аркадия Щербакова орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и медали.
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«Такие парты – отличная возможность рассказать подрастающему поколению о тех героях, которые защищали в те времена нашу Родину и продолжают делать это сейчас в зоне специальной военной операции», — отметил Андриянов.
Торжественное мероприятие началось с гимна России, затем ведущие церемонии рассказали собравшимся о ветеране. Аркадия Щербакову призвали в армию в 1941 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он прошёл всю войну и закончил её в Берлине. Среди наград Аркадия Щербакова орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и медали.
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Лев Каштанов