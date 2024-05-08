Андрей Воробьёв возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Ко Дню Великой Победы в рейс выйдет состав с портретами ветеранов. В поездах можно будет посмотреть документальные и художественные фильмы, а сотрудники расскажут о героическом прошлом предков в проекте «Лица Победы», сообщили в пресс-службе Центральной ППК.