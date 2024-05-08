Андрей Воробьёв возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, вместе с главной региона в церемонии приняли участие ребята из Балашихинского лицея, проявившие наибольшую активность на «Дне добрых дел», сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Сегодня мы с вами накануне Дня Победы возлагаем цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Я очень рад вас видеть. Важно помнить историю своей страны. Река времени многое вымывает, но согласитесь, позволить забыть некоторые вещи мы не имеем право. Одна из них – это, конечно, подвиг наших дедов, прадедов, а в вашем случае, может быть и прапрадедов», — сказал школьникам Андрей Воробьёв.Он отметил активное участие ребят в акции «Доброе дело», которая проводится в регионе уже два года, и сказал, что такая деятельность может послужить примером для всех школьников.
Кроме того, подмосковная делегация по традиции возложила цветы к памятнику маршалу Жукову.
«День добрых дел» проводился во всех школах Московской области 27 апреля. Ребята наводили порядок на пришкольной территории, в парках и у воинских мемориалов, помогали пожилым людям, делали окопные свечи и плели маскировочные сети для бойцов СВО, а также проводили благотворительные ярмарки.
Десятиклассница Алина Шут рассказала губернатору, что в рамках «Дня добрых дел» в лицее организовали сбор макулатуры, а вырученные деньки передали семье их соученика, пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле».
«Эта трагедия потрясла и объединила всех. Вы это прекрасно понимаете, тем более что пострадал ваш товарищ. Спасибо вам за такую вовлеченность. Это очень важно!» — подчеркнул Андрей Воробьёв.Балашихинский лицей также активно помогает подшефным школам в Новоазовском районе ДНР.
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