Губернатор Воробьёв вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в канун Дня Победы встретился с героями спецоперации из Подмосковья. Он вручил 11 бойцам уникального отряда БАРС Ордена Мужества, Медали «За храбрость» и «За отвагу».
Название отряда означает Боевой Армейский Резерв Страны. Он собран из добровольцев – людей разных профессий, среди которых есть и военнослужащие с большим опытом, и молодые люди, и даже женщины. Все они прошли серьёзную подготовку и отправились защищать рубежи России.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Среди награждённых – единственная девушка, стрелок-санитар Екатерина. Во время штурма опорного пункта, находясь под непрерывным огнём, она оказала медицинскую помощь более 50 раненым. С линии соприкосновения эвакуировала около 70 военнослужащих. Сама она получила осколочное ранение и была дважды контужена. Губернатор вручил ей Орден Мужества.
64-летний водитель-гранатомётчик Николай, несмотря на солидный возраст, тоже решил примкнуть к отряду. В ходе боевых действий в составе миномётного расчета вместе с сослуживцами уничтожил более 10 целей противника. Ему вручена медаль «За храбрость» II степени. На церемонию Николай пришёл с внуком.
А семья Анатолия, чтобы быть к нему поближе, специально переехала из Подмосковья в Луганскую Народную Республику. Дети ходят в местную школу. Их папа – командир группы и настоящий герой, награждённый Орденом Мужества.
На линии боевого соприкосновения он осуществлял инженерное оборудование огневых позиций, доставлял боеприпасы и продовольствие. Под огнём противника прикрывал эвакуацию раненых.
Медали «За храбрость» II степени удостоен младший сержант Сергей. Вместе с сослуживцами он сорвал попытку ротации личного состава противника, нанеся ему огневое поражение. Он тоже приехал на награждение с семьёй.
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня я имею честь в преддверии великого праздника вручить награды от имени президента. Вы – люди, которые проявили себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия. Завтра День Победы. И благодаря вам, уверен, Россия вновь её добьётся. Мы – одна страна, и каждый, объединившись вокруг нашего президента, должен вносить свою лепту», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Среди награждённых – единственная девушка, стрелок-санитар Екатерина. Во время штурма опорного пункта, находясь под непрерывным огнём, она оказала медицинскую помощь более 50 раненым. С линии соприкосновения эвакуировала около 70 военнослужащих. Сама она получила осколочное ранение и была дважды контужена. Губернатор вручил ей Орден Мужества.
«Это был мой долг – спасти как можно больше бойцов нашего и не только нашего подразделения. Поэтому я не считаю это подвигом. Мы все вместе – и подразделения БАРС, и штурмовые отряды – выполняли боевую задачу, и сделали это успешно», – поделилась Екатерина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
64-летний водитель-гранатомётчик Николай, несмотря на солидный возраст, тоже решил примкнуть к отряду. В ходе боевых действий в составе миномётного расчета вместе с сослуживцами уничтожил более 10 целей противника. Ему вручена медаль «За храбрость» II степени. На церемонию Николай пришёл с внуком.
«Я бывший военный, 26 лет отслужил в рядах Федеральной пограничной службы. Участвовать в СВО – это решение, которое было принято и мной, и супругой, и всеми членами нашей семьи. Внук всегда гордился мной. Он проявляет большой интерес ко всему, что сейчас происходит, знает мою историю и говорит мне спасибо», – рассказал он.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
А семья Анатолия, чтобы быть к нему поближе, специально переехала из Подмосковья в Луганскую Народную Республику. Дети ходят в местную школу. Их папа – командир группы и настоящий герой, награждённый Орденом Мужества.
На линии боевого соприкосновения он осуществлял инженерное оборудование огневых позиций, доставлял боеприпасы и продовольствие. Под огнём противника прикрывал эвакуацию раненых.
«Позвольте мне выразить слова искренней благодарности, кто взял в руки оружие и, не щадя своей жизни, здоровья, защищают сейчас рубежи Родины. Ещё хочу сказать огромное спасибо волонтёрам. Они организуют сбор помощи, которая поступает на передовую, благодаря чему мы не нуждаемся ни в чём, чувствуем моральную поддержку. А самую большую благодарность хочу выразить всему славному русскому народу, который в нужный момент сплотился в единое целое и единым кулаком бьёт врага», – сказал Анатолий.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Медали «За храбрость» II степени удостоен младший сержант Сергей. Вместе с сослуживцами он сорвал попытку ротации личного состава противника, нанеся ему огневое поражение. Он тоже приехал на награждение с семьёй.
«Я очень горда тем, что мой супруг, ветеран боевых действий в Чечне, не задумываясь, отправился участвовать и в спецоперации. Он объединился с другими сослуживцами, многие из которых прошли горячие точки и знают, что это такое. И то братство, которое есть на фронте, должно присутствовать и в нашей мирно жизни. Победа будет за нами», – сказала супруга Сергея Ольга.В разговоре с губернатором она призналась, что, когда муж восстановился в госпитале от ранения и во второй раз собрался на СВО, она отпустила его с одним условием: если будет возить «гуманитарку» на фронт.
«Мы часто встречаемся в Подмосковье с легендарными подразделениями – это Кантемировской, Таманской, 45-я дивизией Дзержинского. И везде большую роль играют семьи. Знаю, что никто так не поддерживает, не ждет, не помогает, как самые близкие», – подытожил губернатор.Он поблагодарил всех присутствующих на мероприятии, в том числе детей.
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Лора Луганская