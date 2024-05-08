Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Губернатор Воробьёв вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС

Губернатор Воробьёв вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС

08 мая 2024, 16:30
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Оригинал
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в канун Дня Победы встретился с героями спецоперации из Подмосковья. Он вручил 11 бойцам уникального отряда БАРС Ордена Мужества, Медали «За храбрость» и «За отвагу».
Название отряда означает Боевой Армейский Резерв Страны. Он собран из добровольцев – людей разных профессий, среди которых есть и военнослужащие с большим опытом, и молодые люди, и даже женщины. Все они прошли серьёзную подготовку и отправились защищать рубежи России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Сегодня я имею честь в преддверии великого праздника вручить награды от имени президента. Вы – люди, которые проявили себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия. Завтра День Победы. И благодаря вам, уверен, Россия вновь её добьётся. Мы – одна страна, и каждый, объединившись вокруг нашего президента, должен вносить свою лепту», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди награждённых – единственная девушка, стрелок-санитар Екатерина. Во время штурма опорного пункта, находясь под непрерывным огнём, она оказала медицинскую помощь более 50 раненым. С линии соприкосновения эвакуировала около 70 военнослужащих. Сама она получила осколочное ранение и была дважды контужена. Губернатор вручил ей Орден Мужества.
«Это был мой долг – спасти как можно больше бойцов нашего и не только нашего подразделения. Поэтому я не считаю это подвигом. Мы все вместе – и подразделения БАРС, и штурмовые отряды – выполняли боевую задачу, и сделали это успешно», – поделилась Екатерина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

64-летний водитель-гранатомётчик Николай, несмотря на солидный возраст, тоже решил примкнуть к отряду. В ходе боевых действий в составе миномётного расчета вместе с сослуживцами уничтожил более 10 целей противника. Ему вручена медаль «За храбрость» II степени. На церемонию Николай пришёл с внуком.
«Я бывший военный, 26 лет отслужил в рядах Федеральной пограничной службы. Участвовать в СВО – это решение, которое было принято и мной, и супругой, и всеми членами нашей семьи. Внук всегда гордился мной. Он проявляет большой интерес ко всему, что сейчас происходит, знает мою историю и говорит мне спасибо», – рассказал он.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А семья Анатолия, чтобы быть к нему поближе, специально переехала из Подмосковья в Луганскую Народную Республику. Дети ходят в местную школу. Их папа – командир группы и настоящий герой, награждённый Орденом Мужества.

На линии боевого соприкосновения он осуществлял инженерное оборудование огневых позиций, доставлял боеприпасы и продовольствие. Под огнём противника прикрывал эвакуацию раненых.
«Позвольте мне выразить слова искренней благодарности, кто взял в руки оружие и, не щадя своей жизни, здоровья, защищают сейчас рубежи Родины. Ещё хочу сказать огромное спасибо волонтёрам. Они организуют сбор помощи, которая поступает на передовую, благодаря чему мы не нуждаемся ни в чём, чувствуем моральную поддержку. А самую большую благодарность хочу выразить всему славному русскому народу, который в нужный момент сплотился в единое целое и единым кулаком бьёт врага», – сказал Анатолий.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Медали «За храбрость» II степени удостоен младший сержант Сергей. Вместе с сослуживцами он сорвал попытку ротации личного состава противника, нанеся ему огневое поражение. Он тоже приехал на награждение с семьёй.
«Я очень горда тем, что мой супруг, ветеран боевых действий в Чечне, не задумываясь, отправился участвовать и в спецоперации. Он объединился с другими сослуживцами, многие из которых прошли горячие точки и знают, что это такое. И то братство, которое есть на фронте, должно присутствовать и в нашей мирно жизни. Победа будет за нами», – сказала супруга Сергея Ольга.
В разговоре с губернатором она призналась, что, когда муж восстановился в госпитале от ранения и во второй раз собрался на СВО, она отпустила его с одним условием: если будет возить «гуманитарку» на фронт.

«Мы часто встречаемся в Подмосковье с легендарными подразделениями – это Кантемировской, Таманской, 45-я дивизией Дзержинского. И везде большую роль играют семьи. Знаю, что никто так не поддерживает, не ждет, не помогает, как самые близкие», – подытожил губернатор.
Он поблагодарил всех присутствующих на мероприятии, в том числе детей.

Читайте также:

ЦППК в День Победы запустит «Поезд Бессмертного полка» и поздравит пассажиров

Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии

В Шатуре поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Надежду Овчинникову
#сво
#спецоперация
#награды
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#день победы
#9 мая
«Донбасс и Харьков»: в Киеве раскрыли, какие территории готовы отдать России
Карасев: окружение Порошенко предлагает отдать РФ Донбасс и Харьков
08 мая 2024, 16:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Представители окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко предлагают отдать России территории Донбасса, а также Харьков. Такое заявление сделал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Да это так».
«Если мы пойдем по пути предложений со стороны некоторых кругов, близких к Порошенко, о том, что нечего за Донецкую область цепляться, то надо отвести войска. Кто-то скажет: а давайте за Днепр отведем, Харьков. Его все равно бомбят. Предложения на полном серьезе», — заявил Карасев.

По словам политолога, руководство Украины должно решать комплексно решать проблему сохранения людей и территорий. Он отметил, что несмотря на поставки западного вооружения, на поле боя гибнут именно украинские солдаты.

Таким образом, Карасев призвал переходить к дипломатическим методам решения конфликта.

Читайте также:

Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР

Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность

Запад предрек Украине обвал фронта из-за потери Часова Яра
#конфликт
#солдаты
#поставки
#нато
#вооружения
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-главком ВСУ Залужный стал почетным гражданином Киева
08 мая 2024, 16:23

Мэр Киева Виталий Кличко присвоил звание почетного гражданина города бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Отмечается, что это звание было присвоено за его личный вклад в оборону Киева и защиту суверенитета Украины. Также стала почетным гражданином Киева украинская писательница и поэтесса Лина Костенко.

«Столица выражает почет и уважение и награждает почетным званием "Почетный гражданин города Киева" ...Лину Костенко и Валерия Залужного», — заявил градоначальник на заседании горсовета.
Кличко назвал Залужного и Костенко «истинными моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев».

Напомним, что в феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку с должности главнокомандующего. На его место был назначен Александр Сырский.

Сам Залужный вскоре был назначен послом Украины в Великобритании, однако до сих пор не появился в Лондоне.

Читайте также:

Валерий Залужный получил новую международную должность

Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»

Залужный официально признан негодным к воинской службе
#столица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД разъяснило условия пребывания украинцев в России
МВД: украинцы могут находиться в РФ без ограничений после дактилоскопии
08 мая 2024, 16:18

Фото: iStock/Maria_Paina

Граждане Украины могут находиться на территории РФ без временных ограничений после прохождения дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования, пишет РИА Новости со ссылкой на указ президента России № 281.
Это изменение в правовом статусе иностранцев, особенности которого разъяснены на сайте МВД РФ. По данному указу, лица, имеющие гражданство Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, также имеют право на бессрочное пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ без необходимости разрешительных документов.

Однако для этого требуется пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование. После завершения этих процедур гражданам выдаются соответствующие документы, оформленные в форме «зеленой карты».

Читайте также:

Зеленский хочет лишить гражданства украинцев, добровольно получивших паспорт РФ

В 2024 году «Госуслуги» заменят российский паспорт

Депутат Журавлёв: Мигранты, подавшие на паспорт РФ, должны отслужить в армии
#гражданство
#мвд
#карты
#паспорт
#госуслуги
#документы
#мигранты
#право
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Баширов: петиция на сайте Зеленского — это пиар
08 мая 2024, 16:06

Петиция на сайте Владимира Зеленского с просьбой пригласить иностранные войска на Украину — не более, чем пиар. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Радио1» высказал политолог Марат Баширов.
«Все эти петиции Зеленского или не Зеленского, это все пиар. Их главная задача — продолжать пудрить мозги своим гражданам. Реальные вопросы решаются не так. В тишине. Элитам Европы на самом деле наплевать на мнение своих граждан. То есть там такая демократия выстроена, где граждане исполняют роль декорации. Вот вы в театр идете, там занавес висит. Вот занавес в театре, там задник, это вот эти самые несчастные европейские избиратели. Поэтому все эти петиции, это все пиар. Это не имеет отношения к реальным переговорам и решениям», — заявил политолог Марат Баширов.
8 мая на сайте Зеленского была опубликована петиция с просьбой в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран — членов ЕС, относительно введения ими своих войск на территорию Украины. К этому моменту петиция набрала 1428 из 25 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения Зеленским.

Читайте также:

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада

Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон

Нарышкин: Франция признала свои катастрофические потери на Украине
#франция
#театр
#мнение
#отношения
#политолог
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дроны ВС РФ научились массово залетать в глубокий тыл ВСУ
08 мая 2024, 15:33

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотники научились и массово залетать в тыл ВСУ на расстояние до 100 километров, пишет «Страна.ua».
По данным украинских военных и экспертов, преодолевая украинскую систему РЭБ, дроны «Орлан», Zala и Supercam залетают вглубь позиций ВСУ на 30-50 километров.

Так, «Орланы» корректируют дальнобойные снаряды «Краснополь». В свою очередь, Zala — дроны «Ланцет» и Supercam — «Искандеры», дальнобойные «Смерч», а также «Торнадо-С».

Благодаря им были ликвидирован комплекс HIMARS в 40 километрах от линии фронта и Patriot в 30 километрах, и военный аэродром около Днепра.

Украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов. Также на то, что дроны ВС РФ отказались от спутниковой навигации и стали успешнее.

Читайте также:

Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО

Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине

Опубликовано видео прорывы через стену огня ВСУ русского БТР-80 в Урожайном
#дрон
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России нанесла мощный удар по объектам ВПК Украины
ВС РФ нанесли групповой удар, значительно снизивший возможности ВПК Украины
08 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/allanswart

Армия России нанесла ответный групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, чем значительно удалось снизить его возможности. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Сегодня утром ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что под российский удар также попали украинские предприятия военно-промышленного комплекса.
По данным Минобороны, все назначенные цели уничтожены.

Уточняется, что в результате российского удара у Украины значительно сокращены возможности по выпуску военной продукции. Кроме того, нарушена переброска западного вооружения в зону боевых действий.

Читайте также:

Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР

Стало известно, наёмников из каких стран больше всего в зоне спецоперации

ДТЭК сообщил о повреждении трёх тепловых электростанций из-за взрывов
#предприятия
#вс рф
#минобороны
#вооружения
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО
08 мая 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне спецоперации.
Арман Сольден работал в агентстве Agence France-Presse (AFP), пишет ТАСС. По словам Пескова, Кремль не обладает данными о смерти журналиста под Артемовском.

Как уточнил представитель Кремля, Россия не может проводить расследование произошедшего и нужно обращаться к украинской стороне.

В мае прошлого года Agence France-Presse заявило, что в районе Артемовска погиб их сотрудник Арман Сольден. Он отвечал за видеосъемку. По их данным, журналист оказался под обстрелом в районе Часова Яра.

Читайте также:

Дмитрий Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность

Песков назвал число гостей, приглашённых на инаугурацию президента России

Песков: заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции
#всу
#кремль
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине
08 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/krblokhin

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что за принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на расследование независимых журналистов писало, что на Украине были закрыты почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

При этом дела были закрыты не только в отношении лиц, причастных к смертельным ДТП или взяточничеству, но также и в случаях насильственных преступлений против несовершеннолетних и участия в заказных убийствах.

Читайте также:

Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

Киев лишит некоторые категории чиновников брони от мобилизации

Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине
#дтп
#проекты
#расследование
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
08 мая 2024, 14:49

Фото: iStock/aapsky

Российские вооруженные силы провели массированный удар с применением высокоточного оружия дальнего действия, гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотных аппаратов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.
Эту информацию передает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве отметили, что данный удар был ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.

«В результате удара существенно снизились возможности Украины в производстве военной продукции, а также в переброске вооружения и техники к линии фронта», — говорится в сообщении Минобороны.
Помимо этого, Вооруженные силы России с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили цех по производству дронов 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

Читайте также:

Российские военные уничтожили уже девятый танк Abrams в зоне спецоперации

В Курской области уничтожили девять украинских БПЛА

«Сейчас мы их будем наказывать»: ВС РФ уничтожили ВСУ на границе у Белгородской области
#цех
#военные
#бпла
#ущерб
#всу
#вс рф
#минобороны
#вооружения
#танк
#удар
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф