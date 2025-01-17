В красногорском ЖК «Аникеевский» вместе с домами создают инфраструктуру

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В жилом комплексе «Аникеевский» в рамках комплексного развития территорий возводят дома и инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«ЖК «Аникеевский» расположен у села Николо-Урюпино между Новорижским и Волоколамским шоссе. Вместе с жильём девелопер, ГК «Гранель», создаёт в комплексе всю необходимую социальную инфраструктуру. Там уже строят детский сад на 315 мест и поликлиники для детей и взрослых на 60 и 70 посещений в смену соответственно», – рассказали в пресс-службе.В детсаду строители выполнили устройство монолитных сборных железобетонных конструкций. Сейчас они завершают кладочные работы и устройство крыши. Продолжается внутренняя отделка технических помещений.
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Лора Луганская