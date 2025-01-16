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Представили МБУ КГС сообщили о главных принципах работы снегоплавильни в Нахабино

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Представители МБУ КГС поделились информацией о работе снегоплавильного комплекса в Нахабино, сообщает пресс-слжуба администрации городского округа Красногорск.
Вот уже год этот объект находится под опекой муниципального бюджетного учреждения. Снегоплавильный комплекс расположен в рабочем посёлке Нахабино по адресу Парковая улица, 23. Сюда свозят снег со всех районов городского округа.

Разработка проекта снегоплавильной установки была начата несколько лет назад по предложению АО «Красногорские теплосети». Однако год назад управление пунктом плавления снега перешло к МБУ КГС.



В настоящее время снегоплавильная установка в Нахабино перерабатывает около 600 кубометров снега в сутки. По примерным оценкам, водители из всего Красногорска совершают 6–7 поездок за смену. Однако прошлой зимой из-за обильных осадков комплекс перерабатывал до 2000 кубометров в день.

Команда из семи сотрудников ежедневно принимает около тридцати грузовых автомобилей с двадцатитонным грузом. Работа ведётся без перебоев, и за всё время существования станции не возникало чрезвычайных ситуаций.

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#снег
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#красногорск
В Москве наградили победителя премии имени Никиты Цицаги
16 января 2025, 18:20

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Москве состоялось торжественное награждение победителя премии «Взгляд сквозь сердце» имени Никиты Цицаги, который трагически погиб под Угледаром от атаки украинских дронов в июне 2024 года. Инициатором и организатором выступил информационный федеральный сайт NEWS.ru, корреспондентом которого работал Цицаги.
Победителем премии стал штатный фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков, представивший свой фотопроект «Помощь всем миром: Как живут жители Курской области». Его наградили памятной статуэткой и денежной премией.

Вручая Волкову награду главред NEWS.ru Ольга Сабурова анонсировала, что премию будут организовывать ежегодно и пригласила Павла присоединиться к жюри.
«Мы рады объявить, что Премия «Взгляд сквозь сердце» станет ежегодной традицией и будет способствовать качественному развитию журналистики, освещению проблем, с которыми сталкиваются люди в нашей стране и за ее пределами», — подчеркнула Сабурова.
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В Красногорске проверили на безопасность участок дороги у школы
16 января 2025, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Единороссы запустили проект «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ», цель которого – обеспечить безопасность детей по пути от дома до школы и обратно. Замруководителя фракции партии в Совете депутатов Красногорска Артур Бадретдинов провёл выездную проверку участка дороги у школы №11, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
После инспекции депутат посетил образовательное учреждение и провёл среди учеников онлайн-опрос о повышении безопасности дорожного движения.
«За безопасность детей на дорогах мы несём большую ответственность. Именно такие проекты, как «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ», позволяют минимизировать риски и предотвращать трагедии. Наша задача – не только устранить опасные участки, но и воспитывать у молодого поколения культуру безопасного поведения», – отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Никита Махнач.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Проверка показала, что дорожная инфраструктура вблизи образовательного учреждения отвечает всем требованиям безопасности. Там оборудованы тротуары с ограждениями, пешеходные переходы имеют чёткую разметку, а дороги обрабатываются противогололёдными средствами.

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#московская область
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В Москве ожидается аномальное потепление в выходные
Синоптик Ильин: в выходные в Москве ожидается аномальное потепление и осадки
16 января 2025, 18:09

Фото: istockphoto/mzabarovsky

В Москве в выходные, 18 и 19 января, ожидается аномальное потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу воздух прогреется от +2 до +4 градусов, небольшие осадки, усиление ветра и местами гололедица.
«Днем в воскресенье ожидаем от плюс 1 до плюс 3 градусов без осадков, но преимущественно будет облачная погода с редкими прояснениями. Ветер будет северо-западным, 6–11 метров в секунду», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время далеко не во всей России ожидаются столь серьезное потепление с температурными качелями, но гололедица доставляет большие неудобства и в более холодных регионах. К примеру, в Кемеровской области, как сообщает «Сiбдепо», толстым слоем льда покрылась целая улица в Осинниках. При этом образовался он в том месте, где дорога изгибается в крутой склон.
«В городской администрации корреспонденту Сибдепо рассказали, что на место сегодня выезжали специалисты МКП «Теплоэнерго», однако никаких порывов на месте не обнаружили», — пишет издание, добавив, что коммунальщики собираются все же посыпать улицу песком.
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#метеоролог
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Зоопсихолог раскрыл опасности аренды собак
Зоопсихолог Волков: догшеринг может быть опасен из-за темперамента собаки
16 января 2025, 18:01

Фото: iStock/marigo20

Аренда собак или догшеринг, набирающий популярность в Москве, может быть опасен как для хозяев, так и для арендаторов, так как первые могут недоговаривать о неприятных особенностях темперамента, а вторые могут оказаться неадекватными людьми со злым умыслом. Об этом заявил зоопсихолог Мирослав Волков. По его мнению, подобные услуги допустимы при соблюдении определенных условий.
«Опасность может быть в том, что собака попадется агрессивная или просто не известной нам породы. Конечно, с ней нужно познакомиться и опросить ее хозяина, провести вместе некоторое время, узнать особенности. Владельцам же нужно тщательно фильтровать тех, кто к ним приходит», — поделился эксперт в беседе с «Москвой 24».
Тем временем кинологи раскрыли другую тему, связанную с домашними собаками — как правильно одевать своих питомцев на прогулку зимой. Эксперт Екатерина Раскаткина в разговоре с «Петербургским дневником» отметила, что в этом вопросе всегда нужно подходить индивидуально и ориентироваться на потребности каждого отдельного животного. К примеру, декоративных собак, таких как йоркширские терьеры, той-терьеры, чихуахуа, следует одевать обязательно, а обувать нужно любую собаку — так как зимой дороги усыпаны реагентами.
«Не стоит тепло одевать собак, которым не жарко, чтобы не спровоцировать тепловой удар. Как говорилось выше, пушистым собакам с хорошим подшерстком тепло даже суровой зимой», — подчеркнула кинолог.
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#удар
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Британская BP сокращает 4,7 тыс. рабочих мест ради снижения расходов
16 января 2025, 17:51

Фото: iStock/ BernardaSv

Британская компания BP увольняет 4,7 тыс. сотрудников для того, чтобы снизить расходы, что в свою очередь обернется потерей работы примерно для 3 тыс. сотрудников компаний-подрядчиков, сообщило агентство Bloomberg, cсылаясь на электронное письмо главного исполнительного директора энергокомпании Мюррея Очинклосса.
«Я понимаю и осознаю неопределенность, которую это несет для всех, чья работа может оказаться под угрозой», — отмечалось в обращении главы компании к работникам.

Очинклосс попросил сотрудников «проявлять заботу, быть внимательными друг к другу» в особенности во время перемен. Глава ВР напомнил о «широком спектре» поддержки работников.

Очинклосс отметил, что в 2025 и следующих годах будут проводиться дополнительные меры по уменьшению расходов. С июня 2024 года ВР прекратила или заморозила реализацию 30 проектов и сконцентрировалась на более прибыльных. Основным аспектом в следующих шагах он назвал стремление компании к цифровизации, внедрение искусственного интеллекта в работу всех подразделений.

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#великобритания
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Правозащитник Меркачёва: оценить работу сервиса пробации осуждённых можно будет в конце года
Меркачёва: оценить эффективность сервиса пробации можно будет в конце года
16 января 2025, 17:48

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

На портале госуслуг появился сервис для пробации осуждённых. Отбывающие наказание в виде принудительных работ теперь могут подать там заявление на участие в программе ресоциализации и социальной адаптации, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Программу будут составлять индивидуально. Она будет включать восстановление социальных связей, консультации по правовым вопросам, психологическую помощь, содействие в получении документов, образования, пособия по безработице и трудоустройстве.

Социальной адаптация бывших заключённых – крайне важная проблема для всего общества, заявила «Радио 1» член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачёва.
«Конечно, нельзя допустить, чтобы они вращались за решётку только потому, что не нашли работу или возможность где-то жить, не восстановили социальные связи. Эти люди – часть нашего общества, они не прилетели с других планет. Поэтому надо как-то помочь им социализироваться и обезопасить себя», – сказала правозащитник.
Она напомнила, что закон о пробации начал действовать с прошлого года. А с этого года вступила в силу его часть, которая касается именно постпенитенциарной пробации, – то есть именно тех людей, которые уже не находятся в местах принудительного содержания.
«Они, например, освободились условно-досрочно или отсидели от звонка до звонка. Предполагается, что им будут оказывать помощь. Они смогут подать на портале госуслуг заявку, в которой расскажут, что им нужно. Кому-то нужна психологическая помощь, у кого-то нет документов, он всё потерял, пока сидел. Кто-то попросит восстановить права на жильё, кого-то нигде не берут на работу. Для человека, который подаст такую заявку, специалисты постараются разработать первичный план. Например, помогут получить медицинскую помощь с учётом того, что у него нет документов, а потом помогут в оформлении всех документов, помогут устроиться на работу или снять жильё», – пояснила собеседница «Радио 1».
Однако, по словам Меркачёвой, пока непонятно, кто будет исполнять этот закон.
«В каждом городе есть социальные службы, но на них такая обязанность не накладывается. В законе о пробации сказано и про некоммерческие организации. Но НКО, которые занимались бы пробацией, в России единицы. То есть они должны открываться. Очень хочется верить, что регионы будут их поддерживать – например, губернатор даст помещение, какой-то грант или что-то ещё. Одни только волонтёры или какие-то добрые люди всех бывших осуждённых не примут», – посетовала Ева Меркачёва.
Она предположила, что количество НКО-исполнителей увеличится к концу года.
«Надеемся, что к концу года это всё хорошо заработает. Результаты тоже увидим к концу года, потому что будет понятно, какое число людей вернулось за решётку. Чаще всего они возвращаются в первый год. Если человек освободился и не нашёл работу, не смог социализироваться, он тут же совершает новое преступление», – пояснила правозащитник.
Она подчеркнула, что только по официальным данным, в России огромный процент рецидивов – примерно 60%. Однако в реальности этот показатель больше. К концу года можно будет оценить, уменьшится ли.

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#правозащита
#омбудсмен
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#наказание
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#госуслуги
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#россия
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Вкусное и постное Сочиво: 6 шагов для приготовления главного блюда Крещенского сочельника
16 января 2025, 17:40

Фото: iStock/ TYNZA

Близится праздник Крещения Господня — один из наиболее важных и торжественных дней для Православной Церкви. Перед Крещением верующим нужно соблюсти однодневный пост. 18 января принято есть кашу из крупы, меда и изюма. Она называется «сочиво». Как приготовить сочиво, как его подать и с чем употреблять — в материале «Радио 1».

Ингредиенты


  • Пшеница (или пшеничная крупа) – 1 стакан;
  • Вода – 3 стакана;
  • Мед – 2-3 столовые ложки (по вкусу);
  • Орехи (грецкие или миндаль) – 100 г;
  • Изюм – 50 г;
  • Корица – по желанию;
  • Соль – щепотка

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Инструкция


1. Подготовка пшеницы: Промойте пшеницу под холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.
2. Замачивание: Замочите пшеницу в воде на 6-8 часов или на ночь. Это поможет зернам размягчиться.
3. Варка: Слейте воду и залейте пшеницу свежей водой (3 стакана). Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 30-40 минут, пока зерна не станут мягкими.

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4. Добавление ингредиентов: После варки слейте лишнюю воду, если она осталась. Добавьте мед, орехи и изюм. Хорошо перемешайте.
5. Приправы: По желанию добавьте щепотку соли и корицу для аромата.
6. Охлаждение: Дайте сочиву немного остыть, чтобы оно стало густым.

Фото: iStock/ Sofia Popovych

С чем употреблять сочиво

Сочиво можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве десерта. Оно прекрасно сочетается с фруктами, сухофруктами и орехами.

Как подают сочиво

Сочиво обычно подают в глубокой тарелке или пиале, украшая сверху орехами и изюмом. Можно посыпать корицей для дополнительного аромата. Подается теплым или комнатной температуры.

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25 января в Московской области состоится гастрономический праздник «Русский холодец»
16 января 2025, 17:31

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В парке «Меленки» в Павлово-Посадском районе пройдёт XII гастрономический праздник «Русский холодец», который проходит в Московской области с 2014 года. В этом году мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества и посвящено университетам и факультетам, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках фестиваля традиционно пройдёт соревнование по созданию заливного блюда из различных видов мяса. В программе также запланированы творческие конкурсы, где участникам предложат придумать сказку или короткое стихотворение о главном блюде дня.

Гастрономический фестиваль объединит посетителей гастрономическим чемпионатом по скоростному поеданию холодца среди мужчин и женщин, а также турниром по «холодецким шашкам».

Праздник состоится 25 января с 11:00 до 16:00. Подробная информация доступна на сайте.

Вход свободный для всех возрастов. Организатором мероприятия выступает муниципальное учреждение культуры «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» при поддержке администрации Павлово-Посадского городского округа.

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Стоимость полисов ОСАГО изменится для некоторых категорий транспорта с 27 января
Центробанк анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО с 27 января
16 января 2025, 17:14

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Отмечается, что изменения вступят в силу 27 января. Так, границы тарифного коридора по страхованию расширятся в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев и автобусов) и на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков с массой не более 16 тонн.

При этом базовые ставки по ОСАГО для простых автомобилистов остаются на нынешнем уровне.

В регуляторе подчеркнули, что необходимость расширения тарифного коридора связана с высокой убыточность этих категорий транспортных средств. Небольшие грузовики чаще других виновны в ДТП с максимальным ущербом в 400 тысяч рублей. А размер ущерба от аварий по вине водителей мототранспорта за последние годы вырос на 32%.

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