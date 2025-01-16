Представили МБУ КГС сообщили о главных принципах работы снегоплавильни в Нахабино

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
Представители МБУ КГС поделились информацией о работе снегоплавильного комплекса в Нахабино, сообщает пресс-слжуба администрации городского округа Красногорск.
Вот уже год этот объект находится под опекой муниципального бюджетного учреждения. Снегоплавильный комплекс расположен в рабочем посёлке Нахабино по адресу Парковая улица, 23. Сюда свозят снег со всех районов городского округа.
Разработка проекта снегоплавильной установки была начата несколько лет назад по предложению АО «Красногорские теплосети». Однако год назад управление пунктом плавления снега перешло к МБУ КГС.
В настоящее время снегоплавильная установка в Нахабино перерабатывает около 600 кубометров снега в сутки. По примерным оценкам, водители из всего Красногорска совершают 6–7 поездок за смену. Однако прошлой зимой из-за обильных осадков комплекс перерабатывал до 2000 кубометров в день.
Читайте также:
В Красногорске провели исторические чтения ко Дню российской печати
Учительница из Красногорска купила квартиру благодаря социальной ипотеке
В красногорском ЖК «Новая Рига» ввели в эксплуатацию детсад на 230 мест
Разработка проекта снегоплавильной установки была начата несколько лет назад по предложению АО «Красногорские теплосети». Однако год назад управление пунктом плавления снега перешло к МБУ КГС.
В настоящее время снегоплавильная установка в Нахабино перерабатывает около 600 кубометров снега в сутки. По примерным оценкам, водители из всего Красногорска совершают 6–7 поездок за смену. Однако прошлой зимой из-за обильных осадков комплекс перерабатывал до 2000 кубометров в день.
Команда из семи сотрудников ежедневно принимает около тридцати грузовых автомобилей с двадцатитонным грузом. Работа ведётся без перебоев, и за всё время существования станции не возникало чрезвычайных ситуаций.
Читайте также:
В Красногорске провели исторические чтения ко Дню российской печати
Учительница из Красногорска купила квартиру благодаря социальной ипотеке
В красногорском ЖК «Новая Рига» ввели в эксплуатацию детсад на 230 мест
Дайана Хусинова