В Красногорске провели исторические чтения ко Дню российской печати

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В краеведческой студии Красногорска прошли исторические чтения по случаю Дня российской печати. Мероприятие позволило окунуться в историю выпуска газет, узнать о жизни города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Участникам представили вырезки из газет «Красногорский рабочий», «Авангард» и «Красногорские вести». Они узнали, как трудились жители деревни Путилково в совхозе «Красногорский» в 1955-1957 годах, о программах телепередач, которые транслировали всего на двух телеканалах в 1984 и 1985-м», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Особенно интересными оказались статьи, посвящённые открытию Центра культуры и досуга «Отрада» в 2011 году и краеведческой студии в 2016-м. Участники встречи поделились своими воспоминаниями, листая альбомы со старыми вырезками из газет.
Завершились исторические чтения чаепитием. Мероприятие стало настоящим праздником для любителей истории и краеведения.
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Лора Луганская