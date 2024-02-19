В Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального* родственникам

Фото: сайт Кремля
Установление обстоятельств гибели оппозиционера Алексея Навального* во ФСИН продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры и тело будет передано родственникам, спикер Кремля ответил, что такие вопросы не относятся к компетенции администрации президента.
Песков также добавил, что делать какие-либо заявления в отсутствии информации было бы непозволительным хамством.
Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в колонии. После прогулки он потерял сознание и умер.
Ранее СМИ сообщали, что мать Навального* Людмила и его адвокат требовали выдать тело умершего, однако в колонии сообщили, что его там уже нет. Вместе с адвокатом женщина отправилась в морг Салехарда, куда тело было направлено для исследования, однако и там им не удалось выяснить подробности о местонахождении Навального*.
Читайте также:
Песков сделал замечание СМИ за ошибку в трактовке его слов о длительности СВО
Песков: Слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США
Песков рассказал о новой реальности на спецоперации
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Песков также добавил, что делать какие-либо заявления в отсутствии информации было бы непозволительным хамством.
Ранее СМИ сообщали, что мать Навального* Людмила и его адвокат требовали выдать тело умершего, однако в колонии сообщили, что его там уже нет. Вместе с адвокатом женщина отправилась в морг Салехарда, куда тело было направлено для исследования, однако и там им не удалось выяснить подробности о местонахождении Навального*.
Читайте также:
Песков сделал замечание СМИ за ошибку в трактовке его слов о длительности СВО
Песков: Слухи о планах РФ по ядерному оружия в космосе — очередной блеф США
Песков рассказал о новой реальности на спецоперации
*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Анастасия Хохлова