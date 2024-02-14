Песков рассказал о новой реальности на спецоперации

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Спецоперация началась на Украине, но позже приобрела форму войны против всего коллективного Запада, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
При этом, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной задачей для ВСУ в зоне специальной военной операции станет «ослепление» ВС РФ. Подробнее прочитать об этом можно в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева