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В Крыму идёт массированная DDoS-атака на крупнейших операторов связи

Фото: istockphoto/welcomia

Фото: istockphoto/welcomia

В Крыму идёт массированная атака на крупных региональных операторов фиксированной и мобильной связи. Некоторые сервисы из-за этого могут работать некорректно либо быть недоступны для пользователей.


Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Кроме того, DDoS-атаке подверглись вычислительные системы инфраструктуры операторов связи в Херсонской области. Целью хакерских атак является предельная загрузка систем, которая вызывает сбои в их работе. Отмечается, что технические специалисты регионов проводят все необходимые мероприятия и успешно противостоят атакам.

За первую половину 2024 года количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тысяч. Это на 16% больше, чем за весь 2023 год. Эксперты полагают, что в нынешнем году снижения количества хакерских атак ожидать не стоит.

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В России пройдёт серия детских конкурсов по Правилам дорожного движения
11 января 2025, 17:29

Фото: istockphoto/LadadikArt

В России пройдёт ряд конкурсов по Правилам дорожного движения. Они направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и приурочены ко Всемирному Дню изобретателя автомобиля.
Всемирный День изобретателя автомобиля отмечается 29 января. Первый автомобиль был изготовлен в 1885 году изобретателем Карлом Бенцем. Это был двухместный экипаж, имевший три больших спицованных колеса и четырехтактный мотор на бензине и с водным охлаждением.

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» и его президент Ольга Едыкина проводят IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ», IV Всероссийский конкурс стихов и песен об автомобиле «АЗБУКА АВТОМОБИЛЯ» и IV Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!».

Конкурсы проводятся в период с 28.12.2024 г. по 28.02.2025 г. Их целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Вся информация об организации и условиях проведения конкурсов будет размещена на сайтах фонда www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru, а также в социальных сетях.

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#информация
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Прощание с актрисой Добровольской пройдёт 14 января в МХТ им. Чехова
11 января 2025, 16:17

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской состоится 14 января в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова. Похоронят артистку на столичном Троекуровском кладбище.
Об этом РИА Новости рассказали в театре. Евгения Добровольская скончалась 10 января в паллиативном центре, где она находилась с декабря 2024 года. В 2022 году у артистки было выявлено онкологическое заболевание. Болезнь была обнаружена на поздней стадии и уже не поддавалась лечению.

Актриса продолжала бороться и не оставляла надежду. Она ни с кем не делилась своими проблемами со здоровьем и до самого последнего момента продолжала выступать в театре, пока это было возможно. В последний раз артистка появилась на сцене 23 июня 2024 года в спектакле «Космос». В декабре Добровольскую поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила свой 60-й день рождения.

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#космос
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#новости
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Маск: Мозговой имплант Neuralink успешно вживлён третьему пациенту
11 января 2025, 15:32

Фото: istockphoto/sasha85ru

Компания Neuralink успешно имплантировала свой микрочип в мозг уже третьего пациента. Об этом заявил американский изобретатель, предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Об этом он рассказал в интервью директору Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в социальной сети Х. По словам Маска, сейчас есть три человека с вживлёнными в мозг нейро-имплантами, и все чипы «хорошо работают». Также он рассказал о планах вживить в 2025 году имплант ещё 25-30 людям.

Впервые Neuralink вживила человеку нейрочип в январе 2024 года. Тогда к концу февраля полностью парализованный Нолан Арбо научился силой мысли научился управлять курсором компьютерной мыши. Затем он показал, как играет онлайн в шахматы и компьютерные игры. Ещё один пациент получил имплант в августе этого года.

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#пациент
#шахматы
#онлайн
#интервью
#маска
#игры
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Умер актёр из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко
11 января 2025, 15:11

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На 73-м году жизни умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Среди его последних работ на экране — съёмки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в 2023 году.
О кончине артиста, не приводя причины смерти, сообщили в пресс-службе театра. Коллеги Левченко отметили яркие образы, которые актёр воплощал на сцене, его юмор, харизму и невероятную энергию, которая приводила зрителей в восхищение.

«Мы будем помнить его — громогласного, рыжеусого хулигана, джентльмена, человека чести, уникального актера, любимого партнера и настоящего друга!», — сообщает театр.

Свои соболезнования выразил и Ярославский государственный театр имени Ф. Волкова, в котором Левченко служил более 15 лет. На счету актёра свыше 80 киноролей. На экране он дебютировал в 1989 году, сыграв милиционера в фильме «Кончина» по мотивам одноименной повести Владимира Тендрякова.

Он сыграл также во многих других фильмах и сериалах, среди которых «Грозное время», «Молодой Волкодав», «Морской патруль», «Мосгаз. Дело №2: Палач», «Напарницы». В последний раз Левченко появился на экране в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) в эпизодической роли старика на рынке.

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Исламский банкинг с отказом от нехаляльных операций предлагают продлить до 2028 года
Депутат Топилин: эксперимент по исламскому банкингу предложили продлить до 2028
11 января 2025, 15:10

Фото: iStock/ultramarine5

Эксперимент по исламскому банкингу, подразумевающий отказ от нехаляльных операций, таких как выплаты процентов, сделки с неопределенностями в получении прибыли, финансирование бизнеса, связанного с нарушениями шариата, предложили продлить до 2028 года. Об этом заявил депутат от Татарстана Максим Топилин, отметив, что в законопроект планируют внести изменения.
«Документ учитывает те особенности, которые мы выявили в ходе реализации эксперимента. В частности, в реестр участников эксперимента не будут включены компании, которые не выполнили предписания ЦБ, выданные из-за нарушенных федеральных законов или нормативных актов», — пояснил парламентарий в беседе с «Татар-информом».
Топилин считает, что данная инициатива будет только развиваться и позволит привлекать инвестиции с Ближнего Востока и Восточной Азии.

Напомним, эксперимент по отказу банков от нехаляльных операций начался в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года.

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В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году
Сбербанк: В 2025 году мошенники будут похищать данные аккаунта на «Госуслугах»
11 января 2025, 11:59

Фото: istockphoto/artoleshko

В 2025 году мошенники наиболее часто будут использовать три основные схемы для обмана россиян. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В разговоре с РИА Новости он перечислил основные способы обмана граждан. По словам финансиста, аферисты будут пытаться получить доступ к данным аккаунта на «Госуслугах». Кроме того, жулики будут отправлять в мессенджерах сообщения от имени руководителя, а также совершать фальшивые звонки якобы из различных ведомств.

При этом мошенники часто используют комбинированные и доработанные схемы обмана. Например, участились случаи, когда они просят снимать наличные деньги и передавать их курьерам, продолжил Кузнецов.

В целом, по его мнению, в наступившем году принципиально мошеннические схемы не изменятся. Единственное, они становятся всё более изощрёнными и технологичными, в них используется искусственный интеллект, за счёт чего обман становится всё труднее распознавать и противостоять ему, с сожалением заключил Кузнецов.

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#искусственный интеллект
#новости
#госуслуги
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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 8:30 сняли ограничения на полеты
11 января 2025, 09:31

Фото: iStock/Sitikka

Ограничения на полеты воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Об этом проинформировала Росавиация.
Согласно информации ведомства, соответствующие ограничения сняли в 8:30 мск. В период действия ограничений два воздушных судна, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Напомним, они вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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#рейсы
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#росавиация
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В аэропортах трех городов ввели временные ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска
11 января 2025, 08:27

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения введены в субботу утром, 11 января, в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом сообщила Росавиация.
Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. По данным ведомства, аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

Согласно предварительной информации, в настоящее время сохраняется угроза атаки беспилотников.

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#аэропорты
#рейсы
#ограничения
#атака
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Марк Цукерберг «переобулся» после выборов США и доказал либеральную диктатуру
Сенатор Пушков: слова Цукерберга доказывают либеральную диктатуру в США
11 января 2025, 06:37

Фото: iStock/rarrarorro

Откровения основателя Meta* Марка Цукерберга о давлении со стороны американских властей подтверждают существование либеральной диктатуры в США, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он высказал в своём Telegram-канале.
Сенатор Пушков сделал заявление после жалобы Цукерберга на то, что Белый дом заставляет его удалить мем про ковид. Глава компании также признал, что после победы Трампа на выборах 2016 года и брексита Великобритании демократы США заговорили о политической цензуре и необходимости ограничить определенные темы. Слова Цукерберга ранее передавало западное издание Variety.

«Откровения Цукерберга, начавшего «переобуваться», как только он понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорит о «свободе слова» в США при администрации демократов. Цукерберг, «переметнувшийся» на сторону Трампа, подтверждает то, о чем многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», — сказал Пушков.
При этом в Европе дела положение дел не лучше.

Пушков также обратил внимание на то, что Цукерберг сообщил о давлении на компанию Meta* в вопросах модерации контента. В последние месяцы предприниматель не раз говорил о падении доверия к традиционным СМИ и пересмотре их роли в обществе.

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*признана экстремистской организацией и запрещен в РФ
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