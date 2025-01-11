В Крыму идёт массированная DDoS-атака на крупнейших операторов связи

Эксперимент по исламскому банкингу, подразумевающий отказ от нехаляльных операций, таких как выплаты процентов, сделки с неопределенностями в получении прибыли, финансирование бизнеса, связанного с нарушениями шариата, предложили продлить до 2028 года. Об этом заявил депутат от Татарстана Максим Топилин, отметив, что в законопроект планируют внести изменения.