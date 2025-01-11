В Крыму идёт массированная DDoS-атака на крупнейших операторов связи

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В Крыму идёт массированная атака на крупных региональных операторов фиксированной и мобильной связи. Некоторые сервисы из-за этого могут работать некорректно либо быть недоступны для пользователей.
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Кроме того, DDoS-атаке подверглись вычислительные системы инфраструктуры операторов связи в Херсонской области. Целью хакерских атак является предельная загрузка систем, которая вызывает сбои в их работе. Отмечается, что технические специалисты регионов проводят все необходимые мероприятия и успешно противостоят атакам.
За первую половину 2024 года количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 тысяч. Это на 16% больше, чем за весь 2023 год. Эксперты полагают, что в нынешнем году снижения количества хакерских атак ожидать не стоит.
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Александр Бойцов