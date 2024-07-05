NYT: хакеры взломали секретные переписки разработчиков ChatGPT

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Хакеры получили доступ к конфиденциальной переписке в компании OpenAI, которая занимается разработкой ChatGPT, сообщило издательство The New York Times.
В начале прошлого года неизвестный хакер получил доступ к внутренним системам обмена сообщениями американской компании OpenAI. Он похитил данные об искусственном интеллекте, которые, по мнению некоторых сотрудников, могут представлять угрозу национальной безопасности США.
После утечки переписок сотрудники IT-компании опасались, что их разработки станут доступны Китаю. Но руководство OpenAI не считает это угрозой, считая, что хакер действовал самостоятельно и не был связан с иностранным правительством.
По данным газеты, технический менеджер Леопольд Ашенбреннер выразил мнение, что компания не предприняла достаточных мер для защиты своих секретов от кражи китайским правительством и другими оппонентами. Его уволили, но он считает это политически мотивированным.
Компания заявила, что увольнение не связано с версией Ашенбреннера.
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«В переписке сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии в области искусственного интеллекта. Однако ему не удалось получить доступ к системам компании, где хранятся наработки в этой сфере.Руководители OpenAI сообщили о краже секретной переписки во время общего собрания в офисе компании в Сан-Франциско в апреле прошлого года», — сообщили в издании.
После утечки переписок сотрудники IT-компании опасались, что их разработки станут доступны Китаю. Но руководство OpenAI не считает это угрозой, считая, что хакер действовал самостоятельно и не был связан с иностранным правительством.
По данным газеты, технический менеджер Леопольд Ашенбреннер выразил мнение, что компания не предприняла достаточных мер для защиты своих секретов от кражи китайским правительством и другими оппонентами. Его уволили, но он считает это политически мотивированным.
Компания заявила, что увольнение не связано с версией Ашенбреннера.
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Мира Полтева