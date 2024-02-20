В Крыму объявили награду за поимку опасного хищника

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Директор Алуштинского аквариума в Крыму Виктор Жиленко заявил, что за вылов опасного средиземноморского хищника групера будут выплачивать вознаграждения в размере пяти тысяч рублей.
Он рассказал, что рыбаки впервые выловили двух груперов в Черном море у берегов Крыма. «Это тревожный сигнал для наших черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу, а соперников в Черном море у него нет.
Он добавил, что групер является опасным хищником и представляет угрозу для местной фауны.
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«Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до двух метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия — пять тысяч рублей», — объявил Жиленко.
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Элина Позднякова