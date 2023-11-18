В Крыму под Ай-Петри пробурили горный гидротоннель

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Новый семикилометровый гидротоннель сквозь горную гряду Крыма для подачи воды в Ялту из водохранилищ с северной стороны крымских гор полностью пробурен.
Соединение с готовой частью с южной стороны прошло на текущей неделе, передает РИА Новости заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства тоннеля ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.
Создание тоннеля под горой Ай-Петри – одна из самых масштабных работ ФЦП по развитию полуострова стоимостью около 9 миллиардов рублей. Тоннель составляет 7,2 километра диаметром 3,5 метра. Он проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды.
При этом, около полутора километров тоннеля, которые уже были сделаны с южной стороны в конце 80-х годов, но дальнейшие работы остановили вто время, уже отремонтированы и готовы к использованию.
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Создание тоннеля под горой Ай-Петри – одна из самых масштабных работ ФЦП по развитию полуострова стоимостью около 9 миллиардов рублей. Тоннель составляет 7,2 километра диаметром 3,5 метра. Он проложен в тюбинговой отделке в толще главной горной гряды.
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Дана Игумнова