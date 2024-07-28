В Крыму подошла к концу «Таврида.Арт»: Стенд Подмосковья победил в номинации «Молодежный»

Фото: пресс-служба МИМП
В Крыму подходит к концу фестиваль «Таврида.Арт», в котором приняли участие более 240 молодых подмосковных ребят — ярких и талантливых деятелей искусства. Об этом сообщили в пресс-службе МИМП.
В 2024 году главной темой фестиваля стало культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Их колоритные традиции и богатое наследие предстали в новом, современном видении.
Фото: пресс-служба МИМП
На выставке «АРТ-ЭКСПО» представители российских регионов продемонстрировали свои культурные и гастрономические достижения. Гостям подмосковного стенда рассказали про зарайскую коврижку, которая считается одной из визитных карточек Московской области.
Фото: пресс-служба МИМП
На протяжении дня любой желающий мог попробовать мороженое «Чистая линия», производственные мощности которого находятся на территории Подмосковья.
Фото: пресс-служба МИМП
Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе заявила, что стенд Московской области одним из главных центров притяжения участников фестиваля.
Московская область является регионом с огромным количеством талантливой активной молодежи, реализующей свои собственные проекты, развивающей область на высоком уровне. В состав делегации Московской области вошли актеры, танцоры, поэты, певцы, блогеры, художники, дизайнеры, активисты молодежных организаций и движений, которым есть, что рассказать о себе.
Фото: пресс-служба МИМП
Большой интерес представлял мастер-класс инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина «первая помощь себе и близким». Центр обучает военных, в том числе бойцов спецоперации, важным навыкам оказания медпомощи в экстремальных условиях.
Разумеется, не обошлось без творчества. На подмосковном стенде провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которых гости забрали с собой в память о фестивале и регионе.
Фото: пресс-служба МИМП
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Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
Фото: пресс-служба МИМП
На выставке «АРТ-ЭКСПО» представители российских регионов продемонстрировали свои культурные и гастрономические достижения. Гостям подмосковного стенда рассказали про зарайскую коврижку, которая считается одной из визитных карточек Московской области.
Фото: пресс-служба МИМП
На протяжении дня любой желающий мог попробовать мороженое «Чистая линия», производственные мощности которого находятся на территории Подмосковья.
Фото: пресс-служба МИМП
Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе заявила, что стенд Московской области одним из главных центров притяжения участников фестиваля.
«Мы проводили интересные мастер-классы, организовывали йогу, увлекательные викторины, любой желающий мог выступить у нас в рамках открытого микрофона. Чтобы гостям было комфортно, мы раздавали всем бесплатно освежающие коктейли, мороженое «Чистая линия», угощали сладостями. По итогам выставки наш стенд стал самым лучшим в номинации «Молодежный». Это очень крутая оценка, мы рады, что смогли достойно показать себя на таком крупном федеральном мероприятии», — сказала Швелидзе.Фото: пресс-служба МИМП
Московская область является регионом с огромным количеством талантливой активной молодежи, реализующей свои собственные проекты, развивающей область на высоком уровне. В состав делегации Московской области вошли актеры, танцоры, поэты, певцы, блогеры, художники, дизайнеры, активисты молодежных организаций и движений, которым есть, что рассказать о себе.
Фото: пресс-служба МИМП
Большой интерес представлял мастер-класс инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина «первая помощь себе и близким». Центр обучает военных, в том числе бойцов спецоперации, важным навыкам оказания медпомощи в экстремальных условиях.
Разумеется, не обошлось без творчества. На подмосковном стенде провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которых гости забрали с собой в память о фестивале и регионе.
Фото: пресс-служба МИМП
Читайте также:
235 молодых участников из Подмосковья отправятся на образовательные заезды «Таврида»
В Крыму состоится фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»
Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
Алина Юрчак