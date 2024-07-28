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В Крыму подошла к концу «Таврида.Арт»: Стенд Подмосковья победил в номинации «Молодежный»

28 июля 2024, 21:33
Фото: пресс-служба МИМП

Фото: пресс-служба МИМП

Оригинал
В Крыму подходит к концу фестиваль «Таврида.Арт», в котором приняли участие более 240 молодых подмосковных ребят — ярких и талантливых деятелей искусства. Об этом сообщили в пресс-службе МИМП.
В 2024 году главной темой фестиваля стало культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Их колоритные традиции и богатое наследие предстали в новом, современном видении.
Фото: пресс-служба МИМП



На выставке «АРТ-ЭКСПО» представители российских регионов продемонстрировали свои культурные и гастрономические достижения. Гостям подмосковного стенда рассказали про зарайскую коврижку, которая считается одной из визитных карточек Московской области.
Фото: пресс-служба МИМП
На протяжении дня любой желающий мог попробовать мороженое «Чистая линия», производственные мощности которого находятся на территории Подмосковья.
Фото: пресс-служба МИМП

Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе заявила, что стенд Московской области одним из главных центров притяжения участников фестиваля.
«Мы проводили интересные мастер-классы, организовывали йогу, увлекательные викторины, любой желающий мог выступить у нас в рамках открытого микрофона. Чтобы гостям было комфортно, мы раздавали всем бесплатно освежающие коктейли, мороженое «Чистая линия», угощали сладостями. По итогам выставки наш стенд стал самым лучшим в номинации «Молодежный». Это очень крутая оценка, мы рады, что смогли достойно показать себя на таком крупном федеральном мероприятии», — сказала Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИМП

Московская область является регионом с огромным количеством талантливой активной молодежи, реализующей свои собственные проекты, развивающей область на высоком уровне. В состав делегации Московской области вошли актеры, танцоры, поэты, певцы, блогеры, художники, дизайнеры, активисты молодежных организаций и движений, которым есть, что рассказать о себе.

Фото: пресс-служба МИМП

Большой интерес представлял мастер-класс инструкторов Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина «первая помощь себе и близким». Центр обучает военных, в том числе бойцов спецоперации, важным навыкам оказания медпомощи в экстремальных условиях.

Разумеется, не обошлось без творчества. На подмосковном стенде провели мастер-класс по росписи брошек-матрешек, которых гости забрали с собой в память о фестивале и регионе.
Фото: пресс-служба МИМП

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Ретроградный Меркурий: С какими бедами столкнутся знаки зодиака в августе
28 июля 2024, 22:00

Фото: istock / rawintanpin

В августе нам предстоит пережить очередное обратное движение самой маленькой планеты Солнечной системы. Меркурий откроет период внутреннего диалога, духовных трансформаций, материальных перемен — словом, станет ретроградным. О том, как проживут последний месяц лета все знаки зодиака — читайте в материале «Радио 1».

Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в августе 2024

Ощутимое движение Меркурия состоится с 5 по 28 августа — почти месяц он будет находиться в эрах Льва и Девы. Следующий ретроградный период стоит ожидать к концу осени, с 26 ноября по 15 декабря.

Общий гороскоп на ретроградный Меркурий в августе

Переход из одного созвездия в следующее усиливает влияние на большинство людей. Во время ретрограда люди могут столкнуться с задержками в делах, неожиданными переменами в планах и сомнениями.

Некоторые опасаются ретрограда, пытаются закрыться дома и никуда не ходить, чтобы ненароком не «ошибиться». Не стоит так делать, нужно продолжать жить свою жизнь. Отметим, что в ретроградный период полезно доделывать дела, которые были давно запланированы (то же замужество, к примеру), обновлять бытовую технику и прочее. При этом не стоит начинать абсолютно новое дело, поскольку существует риск разочароваться в своей идее, когда силы уже будут вложены, пишет РИАМО.

Ретроградный Меркурий в августе 2024 года обещает динамичное завершение лета. Это не повод для паники, а время для переоценки и завершения, использования возможностей для улучшения жизни. Внимание к деталям станет вашим главным союзником.

Гороскоп по знакам зодиака с 5 по 29 августа

Овен

Уже с последних дней июля Овны станут более активными и непоседливыми. Новые знания будут легче усваиваться, поэтому стоит уделить время обучению. Не стоит торопиться с принятием решений — голова будет лопаться от идей и замыслов, но не спешите, сначала все распланируйте и оцените свои возможности.
Фото: istock / Everyday better to do everything you love

Телец

К Тельцам придёт рациональный трезвый взгляд на все вокруг. Август станет походящим месяцем для занятий телом и здоровьем. Запишитесь в зал или сядьте на диету, ваш организм вас отблагодарит. Изменится отношение к тратам — желание обменять лишнюю купюру в магазине на новую футболку сойдет на нет.

Близнецы

Легкомысленные Близнецы в августе станут занудами, которым интересно все, что происходит у других людей. Не стоит лезть с непрошенными советами к другим. Лучше направить мыслительную активность в работу или в образование. Закройте дела, связанные с документами, займитесь внутрисемейными вопросами. Если никаких важных занятий нет, посмотрите детективный сериал, где надо разгадать, кто преступник.

Рак

Раки будут радовать окружающих своим дружелюбием и обаянием. При этом именно Рак сильнее всех отреагирует на грядущее полнолуние, которое состоится 19 августа.

Представитель этого знака жаждет свободы, хочет сбросить с себя оковы и как следует отдохнуть. Давление или просьбы будут восприниматься в штыки, провоцируя ссоры. Постарайтесь в этот период быть поспокойнее — все наладится.

Лев

Лев в августе будет думать о себе и своей семье, потому добиться от него качественно выполненной работы будет довольно тяжело. Настроение у этого знака будет праздничное, настроенное на отдых, а вот ответственность приблизится к минимуму. В августе Львам стоит взять отпуск и как следует отдохнуть.

Поспешные решения лучше не принимать, особенно в середине месяца. При этом можно дать зеленый свет приятной авантюре — сорваться с места и отправиться в путешествие.
Фото: istock / Mikhail Blavatskiy

Дева

Девы начнут сиять в глазах противоположного пола. В августе могут зарождаться новые романы или возобновляться старые — но все это ненадолго. Как и Львам, Девам стоит уйти в отпуск или хотя бы отправиться куда-нибудь на выходные. Совместное время с близкими благотворно повлияет на самочувствие и настроение. Осторожнее на дорогах: если вы опаздываете на автобус, это не просто так — не стоит торопиться. Возможно, жизнь вас от чего-то пытается сберечь.

Весы

Весы могут развернуть активную деятельность космического масштаба, ведь в трудный час всегда найдется тот, кто протянет руку помощи или подскажет советом. Представители знака могут сканировать окружающих на порядочность и доставать их скелеты из шкафа. Отсюда — много откровенных бесед с окружающими и новая информация. Осторожней с едой — можно набрать лишние килограммы.

Скорпион

Скорпионы наравне с Овнам погружены в общение и рабочие процессы. Это им удается с налетом воинственности и силы. В августе можно позволить себе побыть Цезарем и успевать всё и везде. Не рекомендуется только стоять на своем до последнего — Скорпион захочет отстаивать свою точку зрения чуть ли не с пеной у рта. Стоит убавить градус агрессии и направить его в работу. Помимо этого, в середине месяца можно ожидать некую прибыль от своей деятельности, так что ловите волну удачи с 16 по 22 августа.

Стрелец

Стрелец может быть весьма импульсивным. Представители знака буду переполнены энергией, появится желание стать лучшим из лучших. Однако в отношениях может возникнуть путаница: с противоположным полом как будто ничего не выходит, а партнер стал словно с другой планеты. Период неразберихи скоро пройдет, старайтесь не ругаться из-за мелочей.

Стоит быть более сдержанным на работе — босс и вышестоящее руководство за вами будут наблюдать.
Фото: istock / Liubomyr Vorona

Козерог

Козерог в августе станет вершителем судеб. Крайне интересной станет середина месяца: людей вокруг придётся учить, направлять и наставлять на путь истинный. В отношениях, считают Козероги, в последнее время стало слишком много чувств и нужно охладить пылкого партнера.

Может быть, какой-то человек выведет представителя этого знака из себя и запустит мыслительную цепочку в его голове о бренности бытия и несовершенстве мира. Тогда Козерог захочет исправить своими силами хотя бы окружающую обстановку.

Водолей

Водолеи будут чувствовать себя немного неуютно: будет казаться, что время остановилось, все достигнутое — не имеет смысла, а на самом деле хочется чего-то другого. Такие мысли могут возникнуть на ровном месте. Записывайте все свои замыслы, что осенью попробовать реализовать новые идеи.

Рыбы

Рыбы попадут в щекотливую ситуацию: с одной стороны, они хотят романтики, кто-то даже может задуматься об измене своему нынешнему избраннику, и все будет этому способствовать. С другой стороны, в случае выхода за рамки можно столкнуться с волной критики и правда станет явью.

Речь идет не только об отношениях, но и в целом о любых ситуациях, когда на человека можно собрать компромат и воспользоваться им в своих целях. Будьте осторожнее, не давайте окружающим повода для обсуждений.

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Франция безрезультатно потратила 1,4 миллиарда евро на очистку Сены
28 июля 2024, 16:58

Фото: istockphoto / saiko3p

Во Франции выразили недовольство очередным провалом на Олимпийских играх, сообщили в РИА Новости.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что, несмотря на все усилия по очистке Сены, тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, запланированный на воскресенье, был отменён из-за плохой погоды.

Ранее в воскресенье Франс Пресс сообщило, что организаторы отменили тренировочный заплыв из-за загрязнения воды в Сене. Причиной стал дождь, прошедший в пятницу и субботу в Париже.

«А на «очистку Сены» мы потратили 1,4 миллиарда! Министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке» — возмутился Филиппо.

Политик отметил, что министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера придётся ещё раз искупаться в реке.

В середине июля, за 13 дней до начала Олимпийских игр, чиновница уже купалась в Сене, чтобы доказать пригодность качества воды для проведения соревнований.

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#олимпиада 2024
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FT: европейским дипломатам запретили устраивать вечеринки
28 июля 2024, 16:41

Фото: istockphoto / artJazz

Согласно сообщению Financial Times, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) получила указание сократить расходы на 43 миллиона евро, что составляет примерно 5% от её бюджета на текущий год, сообщили в Коммерсант.
Это решение было принято из-за того, что дипломаты превысили лимиты затрат.

«Европейским дипломатам приказали сократить расходы на командировки, отменить мероприятия и отложить работы по обеспечению безопасности резиденций. В следующем году ЕСВС планирует сократить дипломатическое присутствие в Африке и Латинской Америке. По словам дипломатической службы, в бюджете на следующий год предусмотрены «жёсткие меры экономии», включая продажу имущества и закрытие представительств», — поделились в ведомстве.

В настоящее время ЕСВС имеет 145 представительств по всему миру, включая представительства в Ватикане и Барбадосе. Из-за исчерпания бюджета ЕСВС была вынуждена отменить ежегодный приём на Генассамблее ООН.

Кроме того, около 50 зарубежных представительств испытывают серьёзные проблемы с безопасностью, но у ведомства нет денег для решения этих проблем, таких как установка замков на дверях, решёток на окнах и камер наблюдения.

Генеральный секретарь ЕСВС Стефано Саннино ещё в марте заявлял, что службе не хватает средств, и предусмотренный рост бюджета на 7,1% не компенсирует даже уровень инфляции в ЕС.

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#ток
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Киберэксперт Шутов: Мошенники могут создать идеальную копию любого сайта
28 июля 2024, 15:47

Фото: istockphoto/PUGUN SJ

Мошенники способны создавать идеальные копии любых сайтов, которые визуально практически невозможно отличить от настоящих. В иных случаях злоумышленники могут взломать подлинный сайт и получить доступ к размещённым на нём данным.
Об этом в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов. По словам эксперта, наиболее часто мошенники подделывают страницы в социальных сетях, на Госуслугах, в личных кабинетах крупнейших банков или популярных интернет-магазинах.

По словам Шутова, если ввести свои личные данные на этих фейковых страницах, они сразу же попадают в руки злоумышленников. Таким образом пользователи могут потерять свои деньги. Специалист рекомендовал самостоятельно проверять домены сайтов, чтобы убедиться в их подлинности, или использовать для этого специальные сервисы.

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Свыше 51 тысячи гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в Чехове
28 июля 2024, 11:50

Фото: Сергей Хакимов

Фестиваль «Гуляй город», посвящённый Молодинской битве, в Чехове посетили более 51 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Для гостей фестиваля подготовили большую программу, которая погрузила посетителей в атмосферу Руси XVI века. Также организаторы подготовили концерт с участием фольклорных коллективов Подмосковья.

Битва при Молодях — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории городского округа Чехов. Несмотря на значительное численное превосходство, армия крымского хана Девлета I Гирея бежала и понесла значительные потери.

Кульминацией стал реконструкция битвы. В ней приняли участие порядка 25 военно-исторических клубов.

«Этот праздник уже приобрел масштаб большого, по-настоящему народного события. В этом году – 51 тысячу человек! Радует, что набирают популярность мероприятия, где можно познакомиться со славными страницами истории нашей страны, одна из которых – битва при Молодях. Поэтому невозможно не отметить огромную работу организаторов и всех причастных, благодаря кому этот ежегодный праздник растет и развивается», — поделился министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для гостей фестиваля приготовили национальные забавы, квесты, турниры по фехтованию и стрельбе из лука, аттракционы, мастер-классы, концерт и фудкорт. Весь день работали мастер-классы, на которых гости работали с кожей, глиной, древесиной, берестой, готовили блюда народных кухонь.

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#подмосковье
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Ходорковский* должен России около 17,4 млрд рублей
28 июля 2024, 11:12

Фото: istockphoto / blinow61

Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* имеет задолженность в России на сумму более 17,4 млрд рублей.
По информации ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Михаила Ходорковского* с 2005 года были открыты исполнительные производства. Они включали в себя неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.

«Всего в отношении Ходорковского* было возбуждено восемь исполнительных производств в разные годы: в 2005, 2014, 2015, 2016 и 2022. Они касались взыскания почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, более 1,2 млрд рублей исполнительских сборов и госпошлины на сумму почти 29 тысяч рублей. В 2024 году были открыты ещё три исполнительных производства по взысканию штрафов», - поделились в ведомстве.

В июне генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство добилось конфискации имущества Ходорковского* и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева в пользу государства. Сумма конфискованного имущества составила почти 10 млрд рублей.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского* в Подмосковье.

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Патриарх Кирилл поздравил Владимира Путина с Днём Крещения Руси
28 июля 2024, 11:08

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством. Владыка отметил, что в настоящее время власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в российском обществе.
В поздравлении, опубликованном на сайте Московского патриархата Русской православной церкви, о\патриарх написал, что ему отрадно видеть, как духовные и светские власти разделяют ответственность за благополучие народа и страны, укрепляют духовно-нравственные ценности и вместе служат патриотическому воспитанию молодого поколения.

Глава РПЦ также отметил личный вклад президента России в развитие плодотворного и доброго диалога между государством и церковью. Патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в служении на посту главы российского государства.

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В деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании
28 июля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Akintevs

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, помимо «Грязинского пищевого комбината» (ГПК), интересы которого он лоббировал, фигурируют ещё три компании.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все эти фирмы связаны с арестованными членами совета директоров ГПК. Сейчас следователи проводят допросы сотрудников ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара», и ООО «Бруно».

По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое являются совладельцами ГПК и входят в совет директоров компании. Ковалевич также занимает должность генерального директора. Им предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Правоохранители также уточнили, что все остальные компании, в которых арестованные являются бенефициарами, поставляют свою продукцию ГПК.

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Космонавт Артемьев заявил об отсутствии сомнений в посещении американцами Луны
28 июля 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Elen11

Нет никаких сомнений в том, что американские астронавты действительно были на Луне. Об этом заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что люди, которые не верят в то, что астронавты НАСА в 1969 году высадились на Луне относятся к той же категории, что и те, кто верит в «плоскую» Землю. По его словам, к тем, кто поддерживает теорию «лунного заговора», не верит в полёт Гагарина, не стоит относиться иначе как с юмором.

Сам Артемьев уверен, что 12 человек успешно высадились на Луне, совершив тот самый «большой шаг для всего человечества», по словам Армстронга, одного из астронавтов.

Ранее Юрий Лоза стал лауреатом «Почетный Академик ВРАЛ-2023» — за распространение теории о плоской Земле, Всемирном потопе 1700-х годов, лунном заговоре и вреде прививок.

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