В Крыму подошла к концу «Таврида.Арт»: Стенд Подмосковья победил в номинации «Молодежный»

Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в августе 2024

Общий гороскоп на ретроградный Меркурий в августе

Гороскоп по знакам зодиака с 5 по 29 августа

Овен

Фото: istock / Everyday better to do everything you love

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Фото: istock / Mikhail Blavatskiy

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Фото: istock / Liubomyr Vorona

Козерог

Водолей

Рыбы

Ощутимое движение Меркурия состоится с 5 по 28 августа — почти месяц он будет находиться в эрах Льва и Девы. Следующий ретроградный период стоит ожидать к концу осени, с 26 ноября по 15 декабря.Переход из одного созвездия в следующее усиливает влияние на большинство людей. Во время ретрограда люди могут столкнуться с задержками в делах, неожиданными переменами в планах и сомнениями.Некоторые опасаются ретрограда, пытаются закрыться дома и никуда не ходить, чтобы ненароком не «ошибиться». Не стоит так делать, нужно продолжать жить свою жизнь. Отметим, что в ретроградный период полезно доделывать дела, которые были давно запланированы (то же замужество, к примеру), обновлять бытовую технику и прочее. При этом не стоит начинать абсолютно новое дело, поскольку существует риск разочароваться в своей идее, когда силы уже будут вложены, пишет РИАМО.Ретроградный Меркурий в августе 2024 года обещает динамичное завершение лета. Это не повод для паники, а время для переоценки и завершения, использования возможностей для улучшения жизни. Внимание к деталям станет вашим главным союзником.Уже с последних дней июля Овны станут более активными и непоседливыми. Новые знания будут легче усваиваться, поэтому стоит уделить время обучению. Не стоит торопиться с принятием решений — голова будет лопаться от идей и замыслов, но не спешите, сначала все распланируйте и оцените свои возможности.К Тельцам придёт рациональный трезвый взгляд на все вокруг. Август станет походящим месяцем для занятий телом и здоровьем. Запишитесь в зал или сядьте на диету, ваш организм вас отблагодарит. Изменится отношение к тратам — желание обменять лишнюю купюру в магазине на новую футболку сойдет на нет.Легкомысленные Близнецы в августе станут занудами, которым интересно все, что происходит у других людей. Не стоит лезть с непрошенными советами к другим. Лучше направить мыслительную активность в работу или в образование. Закройте дела, связанные с документами, займитесь внутрисемейными вопросами. Если никаких важных занятий нет, посмотрите детективный сериал, где надо разгадать, кто преступник.Раки будут радовать окружающих своим дружелюбием и обаянием. При этом именно Рак сильнее всех отреагирует на грядущее полнолуние, которое состоится 19 августа.Представитель этого знака жаждет свободы, хочет сбросить с себя оковы и как следует отдохнуть. Давление или просьбы будут восприниматься в штыки, провоцируя ссоры. Постарайтесь в этот период быть поспокойнее — все наладится.Лев в августе будет думать о себе и своей семье, потому добиться от него качественно выполненной работы будет довольно тяжело. Настроение у этого знака будет праздничное, настроенное на отдых, а вот ответственность приблизится к минимуму. В августе Львам стоит взять отпуск и как следует отдохнуть.Поспешные решения лучше не принимать, особенно в середине месяца. При этом можно дать зеленый свет приятной авантюре — сорваться с места и отправиться в путешествие.Девы начнут сиять в глазах противоположного пола. В августе могут зарождаться новые романы или возобновляться старые — но все это ненадолго. Как и Львам, Девам стоит уйти в отпуск или хотя бы отправиться куда-нибудь на выходные. Совместное время с близкими благотворно повлияет на самочувствие и настроение. Осторожнее на дорогах: если вы опаздываете на автобус, это не просто так — не стоит торопиться. Возможно, жизнь вас от чего-то пытается сберечь.Весы могут развернуть активную деятельность космического масштаба, ведь в трудный час всегда найдется тот, кто протянет руку помощи или подскажет советом. Представители знака могут сканировать окружающих на порядочность и доставать их скелеты из шкафа. Отсюда — много откровенных бесед с окружающими и новая информация. Осторожней с едой — можно набрать лишние килограммы.Скорпионы наравне с Овнам погружены в общение и рабочие процессы. Это им удается с налетом воинственности и силы. В августе можно позволить себе побыть Цезарем и успевать всё и везде. Не рекомендуется только стоять на своем до последнего — Скорпион захочет отстаивать свою точку зрения чуть ли не с пеной у рта. Стоит убавить градус агрессии и направить его в работу. Помимо этого, в середине месяца можно ожидать некую прибыль от своей деятельности, так что ловите волну удачи с 16 по 22 августа.Стрелец может быть весьма импульсивным. Представители знака буду переполнены энергией, появится желание стать лучшим из лучших. Однако в отношениях может возникнуть путаница: с противоположным полом как будто ничего не выходит, а партнер стал словно с другой планеты. Период неразберихи скоро пройдет, старайтесь не ругаться из-за мелочей.Стоит быть более сдержанным на работе — босс и вышестоящее руководство за вами будут наблюдать.Козерог в августе станет вершителем судеб. Крайне интересной станет середина месяца: людей вокруг придётся учить, направлять и наставлять на путь истинный. В отношениях, считают Козероги, в последнее время стало слишком много чувств и нужно охладить пылкого партнера.Может быть, какой-то человек выведет представителя этого знака из себя и запустит мыслительную цепочку в его голове о бренности бытия и несовершенстве мира. Тогда Козерог захочет исправить своими силами хотя бы окружающую обстановку.Водолеи будут чувствовать себя немного неуютно: будет казаться, что время остановилось, все достигнутое — не имеет смысла, а на самом деле хочется чего-то другого. Такие мысли могут возникнуть на ровном месте. Записывайте все свои замыслы, что осенью попробовать реализовать новые идеи.Рыбы попадут в щекотливую ситуацию: с одной стороны, они хотят романтики, кто-то даже может задуматься об измене своему нынешнему избраннику, и все будет этому способствовать. С другой стороны, в случае выхода за рамки можно столкнуться с волной критики и правда станет явью.Речь идет не только об отношениях, но и в целом о любых ситуациях, когда на человека можно собрать компромат и воспользоваться им в своих целях. Будьте осторожнее, не давайте окружающим повода для обсуждений.

