В Кузбассе объявили режим повышенной готовности из-за медведей

25 августа 2026, 12:38

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Таштагольском муниципальном округе Кемеровской области объявили режим повышенной готовности из-за частого появления медведей рядом с людьми. Об этом сообщили в местной администрации.





По данным VSE42.RU, в августе местные жители подали 106 обращений о выходе хищников в населенные пункты, которые ломают ограды и разоряют огороды.





«Бурый медведь — крупный хищник, необыкновенно сильный, хитрый и, безусловно, опасный для человека. Сохраните общие рекомендации по правилам поведения при неожиданной встрече с медведем», — отметили в администрации.

«Каждый случай будут расследовать: если окажется, что зверь просто шел мимо, стрелявшего ждут проблемы. Нахождение в охотничьих угодьях с оружием приравнивается к незаконной охоте при отсутствии разрешения на охоту», — приводит «Сiбдепо» слова Бойко.