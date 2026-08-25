В Кузбассе объявили режим повышенной готовности из-за медведей
В Таштагольском муниципальном округе Кемеровской области объявили режим повышенной готовности из-за частого появления медведей рядом с людьми. Об этом сообщили в местной администрации.
По данным VSE42.RU, в августе местные жители подали 106 обращений о выходе хищников в населенные пункты, которые ломают ограды и разоряют огороды.
«Бурый медведь — крупный хищник, необыкновенно сильный, хитрый и, безусловно, опасный для человека. Сохраните общие рекомендации по правилам поведения при неожиданной встрече с медведем», — отметили в администрации.
Местных жителей призвали при встрече с медведем не паниковать и постараться незаметно удалиться. Убегать от хищника нельзя, поскольку он бегает быстрее человека. Можно распахнуть куртку и поднять руки, чтобы стать визуально крупнее. Важно не поворачиваться к животному спиной и не делать резких движений. Лучше всего отходить назад по диагонали и позвонить в 112, оказавшись в безопасном месте, чтобы правоохранители или охотники ликвидировали угрозу.
Однако министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко предупредил, что стрелять в медведя можно исключительно при наличии реальной угрозы для жизни.
«Каждый случай будут расследовать: если окажется, что зверь просто шел мимо, стрелявшего ждут проблемы. Нахождение в охотничьих угодьях с оружием приравнивается к незаконной охоте при отсутствии разрешения на охоту», — приводит «Сiбдепо» слова Бойко.
В Минлесхозе посоветовали для защиты от медведя использовать перцовые баллончики и звуковые отпугиватели. Также местных жителей призвали не ходить в лес одному и шуметь, чтобы зверь слышал человека издалека.