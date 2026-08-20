Биолог раскрыл причины участившихся нападений медведей на людей

20 августа 2026, 16:56

Биолог Сафонов: медведи выходят к людям в поиске еды

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Нападения медведей на людей обычно связаны с обороной, тем не менее при нехватке еды граница между защитным и активным поведением хищника может стираться. Об этом предупредил биолог Дмитрий Сафонов.





В разговоре с «Известиями» он пояснил, что животное способно атаковать человека для защиты добычи или потомства, а также в случае испуга. Однако при недостатке естественной пищи, особенно в период набора жира перед зимней спячкой.





«Сложная ситуация с кормовой базой наблюдается, в частности, в Сибири, где в отдельных районах отмечается неурожай кедрового ореха. Недостаток привычного корма может заставлять медведей активнее искать пищу и приближаться к местам пребывания людей», — отметил Сафонов.