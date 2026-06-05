В Кузбассе появится крупнейший транспортно-логистический центр

05 июня 2026, 17:14

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Новокузнецке Кемеровской области появится один из крупнейших логистических комплексов в регионе. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.





По данным «Сiбдепо», эту важнейшую для области сделку Середюк обсудил на полях Петербургского международного экономического форума с руководством компании «КузбассТТ». Инвестор готов вложить в строительство объекта порядка 10 миллиардов рублей.





«Такой центр — стратегический проект для всей экономики региона. Постройка заметно расширит возможности для вывоза продукции за рубеж, упростит и сделает дешевле перевалку грузов», — сообщил губернатор Кузбасса.