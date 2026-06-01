В Кузбассе детям запретили посещать бани и сауны
В понедельник, 1 июня, власти Кемеровской области выпустили постановление, в рамках которого запретили несовершеннолетним посещать бани и сауны.
По данным VSE42.RU, в документе, подписанном вице-губернатором Андреем Пановым, говорится о запрете посещения бань и саун для детей, за исключением тех, которые находятся в составе спортивных объектов и фитнес-центров.
«Сiбдепо» уточняет, что отныне несовершеннолетние смогут посещать бани и сауны только в тех организациях, которые официально занимаются спортом и имеют соответствующую отметку в государственном реестре.
Отмечается, что соответствующие меры приняли после гибели пятерых подростков при пожаре в частной сауне Прокопьевска. После ЧП спецслужбы организовали масштабные проверки саун, в результате которых выявили множество различных нарушений.
