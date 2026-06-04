В Шерегеше планируют возвести всесезонный медицинский кластер
Компания «Алтын Шор Девелопмент» представила на площадке Петербургского международного экономического проект всесезонного туркластера в Шерегеше с инфраструктурой федерального уровня и медицинским комплексом. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.
По данным VSE42.RU, проект включает в себя спа- и фитнес-центры, оздоровительные объекты, гостиницы и апарт-отели, гастрохоллы, этномузей шорской культуры, детские центры, прогулочные зоны, ярмарочную площадь и летний кинотеатр.
«Важной частью проекта "Алтын Шор" станет современный медицинский комплекс, который разместится у подножия горы Зеленой. Он будет включать клинику площадью 2 тысячи кв. м», — рассказали в администрации.
По словам главы Кемеровской области Ильи Середюка, уникальный медицинский кластер станет ключевым элементом проекта. Инфраструктура позволит вывести курорт на новый уровень и поддержит развитие экономики всего Кузбасса, пишет «Сiбдепо».
«Шерегеш для Кузбасса — одна из основных точек роста, а также магнит для туристов со всей страны. Благодаря новым инвестициям мы сможем вывести наш курорт на новый уровень привлекательности», — отметил губернатор.