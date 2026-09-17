В Кузбассе зафиксировали увеличение турпотока минувшим летом

17 сентября 2026, 16:39

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Минувшим летом Кемеровскую область посетило на 33 тысячи больше туристов, чем прошлым. Об этом рассказал глава региона Илья Середюк.





Он считает, что туризм играет ключевую роль в развитии отраслей экономики, не связанных с угледобычей, и подчёркивает необходимость создания комфортной инфраструктуры для путешествий, чтобы туристический поток продолжал увеличиваться, пишет «Сiбдепо».





«Во все крупные гостиницы Кузбасса теперь можно заселиться через мессенджер МАКС. Цифровой ID подтверждает личность гостя без бумажного паспорта на ресепшене», — добавил Середюк.