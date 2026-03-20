Турпоток россиян в Северную Корею вырос втрое за год
Число российских туристов, посетивших Северную Корею, за год увеличилось примерно в три раза. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на данные туроператоров и Российского союза туриндустрии.
По итогам прошлого года КНДР посетили около пяти тысяч россиян, тогда как в 2024 году их было чуть больше тысячи. Эксперты связывают рост интереса с уникальностью направления и ограниченным доступом для иностранных туристов.
Стоимость поездок начинается от 125 тысяч рублей за групповой тур с перелётом. Индивидуальные поездки обходятся дороже — от 150 тысяч рублей. В стандартный пакет входит оформление визы стоимостью около шесть тысяч рублей, при срочном оформлении требуется доплата.
По данным туркомпаний, состоятельные клиенты нередко выбирают премиальные туры: для них организуют перелёты на частных самолетах, передвижение на бронированных автомобилях и размещение в VIP-условиях. При этом все поездки в КНДР строго регламентированы: маршруты согласуются с властями, а туристов на протяжении всего визита сопровождают гиды.
