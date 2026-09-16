Турецкие туристы посещают в Москву, чтобы побывать у места захоронения известного поэта
Турецкие путешественники, приезжающие в Москву, чаще всего стремятся побывать у места захоронения поэта Назыма Хикмета на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на туристическую фирму Gezimod, которая организует поездки в Россию.
При жизни драматург Назым Хикмет неоднократно бывал в СССР. Под влиянием российского поэта Владимира Маяковского он ввёл в турецкую поэзию так называемый свободный стих (верлибр), много писал о тяжёлой доле своего народа и воспевал революцию. В 1950 году Хикмет покинул родную страну и был лишен гражданства. Вскоре он переехал в Советский Союз, где оставался до самой смерти.
Экскурсия, включающая посещение могилы поэта, а также московское метро и Арбат, стоит в среднем 70 евро. Трёхдневная поездка в Москву на одного человека с проживанием в отеле категории три звезды и перелётом из Стамбула обойдётся минимум в 52 тысячи лир, что соответствует примерно 90 тысячам рублей.
Согласно материалу, в число популярных объектов для туристов из Турции также входят Пушкинский музей в Москве и Эрмитаж — в Санкт-Петербурге.
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