Турецкие туристы посещают в Москву, чтобы побывать у места захоронения известного поэта

16 сентября 2026, 05:44

Многие турецкие туристы едут в Москву, чтобы посетить могилу поэта Назыма Хикмета

Фото: iStock/nantonov

Турецкие путешественники, приезжающие в Москву, чаще всего стремятся побывать у места захоронения поэта Назыма Хикмета на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на туристическую фирму Gezimod, которая организует поездки в Россию.