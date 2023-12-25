В Москве планируют за два года научить ИИ просчитывать риски инфаркта

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Заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что Москва планирует научить искусственный интеллект (ИИ) просчитывать риски инфаркта. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы очень хотим научить модель просчитывать риски развития инфаркта в перспективе полутора-двух лет. И такую систему мы сейчас активно отрабатываем. Также хотим превентивно видеть возможное развитие заболеваний у детей», — цитирует агентство слова собеседницы.
Ракова добавила, что в 2023 году были проведены эксперименты по внедрению ИИ в эндоскопические исследования, цитологию и патоморфологию.
«На сегодняшний день где-то примерно десять экспериментальных моделей, гипотез, сервисов находятся на глубоком уровне проработки», - отметила заммэра Москвы.
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