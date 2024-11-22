В Ленинском районе состоялась встреча жителей с главой округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов вместе с директором кластера группы «Самолёт» Денисом Маркановым провели встречу с жителями дома № 17 в жилом комплексе «Зелёные аллеи», сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«На встрече с жителями обсудили дальнейшие шаги по восстановлению фасада здания. Сейчас выполнено около 37% работ: из 16 тысяч демонтированных плит установлены порядка 5800 новых, на объекте задействованы 42 специалиста и 16 строительных люлек», — сказал Каторов.Каторов отметил, что подрядчик ускоряет процесс работы, так как погода позволяет это делать.
«Ремонт фасада планируем завершить к концу этого года — полностью закроем контур. Завершение мелких работ запланировано на январь 2025 года», — сообщил глава округа.Кроме того, во время встречи активные жители смогли задать волнующие вопросы не только главе округа, но и представителям управляющей компании и профильным заместителям главы.
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