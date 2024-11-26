В Ленинском округе открыли Центр цифрового образования для детей

Уже пятый год на базе Лопатинской школы в Ленинском городском округе работает Центр цифрового образования IT-куб. Его открыли в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

На сегодняшний день компьютерной грамоте в нем обучаются свыше 400 ребят с 1 по 11 класс. В настоящее время это единственный IT-куб на территории муниципалитета, при этом таких центров всего 5 в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципалитета.





«Дети бесплатно осваивают здесь востребованные и перспективные навыки и компетенции в сфере информационных технологий, готовятся к Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. В этом году мы открыли новое направление подготовки — «Английский в технике». Заниматься в IT-кубе могут учащиеся не только нашей, но и других школ Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова директора Лопатинской школы Инги Фархатовой.





Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа



В пресс-службе уточнили, что Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого школьники осваивают робототехнику, программирование, разработку мобильных приложений, системное администрирование, работают с 3D-дизайном, виртуальной и дополненной реальностью.





Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа



Сообщается, что, помимо IT-куба, в рамках нацпроекта «Образование» в Ленинском округе работают и другие центры дополнительного образования, позволяющие детям получить знания и навыки, востребованные в современном мире. Так, в школах округа работают порядка десяти «Точек роста».



