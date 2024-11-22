В Ленинском округе открылись Рождественские чтения

Фото: пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторов
Региональный этап XXXIII Международных и XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений стартовал в Детской школе искусств города Видное Ленинского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Тема Рождественских чтений в этом году: «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
Участие в мероприятии приняли священнослужители, а также делегации образовательных учреждений во главе с директорами. Чтения будут проводиться до конца текущего года.
Читайте также:
В Видном откроется школа бокса Алексея Папина
Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта
Глава Ленинского округа проверил строительство детсада и школы в ЖК «Зелёные аллеи»
«В нашем быстро меняющемся мире трудно переоценить важность образования. Но образование должно быть не просто передачей знаний, это воспитание личности, формирование духа и морали. Духовные основы — это тот фундамент, на котором строится будущее нашей страны», — сказал Станислав Каторов.
Участие в мероприятии приняли священнослужители, а также делегации образовательных учреждений во главе с директорами. Чтения будут проводиться до конца текущего года.
Читайте также:
В Видном откроется школа бокса Алексея Папина
Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта
Глава Ленинского округа проверил строительство детсада и школы в ЖК «Зелёные аллеи»
Лев Каштанов