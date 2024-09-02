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Дети смогут получить технические знания в Центре цифрового образования в Химках

02 сентября 2024, 17:30
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

На базе химкинской школы «Лидер» открыли общегородской инновационный Центр цифрового образования детей «IT-куб».
В церемонии открытия участвовала депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Теперь юные химчане смогут бесплатно получить знания и навыки в сфере информационных технологий.
«В 11-м классе перед каждым старшеклассником стоит выбор, какую освоить профессию, чтобы она приносила удовольствие. Для этого в школах открывают классы дополнительного образования. Для нас главное, чтобы каждому ученику было интересно получать новые навыки и адаптировать их к будущей работе», – сказала Роднина.


Помещения третьего этажа школы переоснастили под образовательное пространство. В его центре оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, сделали шахматную зону. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, приложения виртуальной и дополненной реальности, программировать роботов, работать с большими данными.
«Перед новым учебным годом мы постарались подготовить пространство для будущих специалистов в IT-сфере. Я желаю, чтобы у каждого получилось освоить новые знания и создать уникальные проекты», – отметила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.
Как отметили в администрации, обучение в «IT-кубах» проходит бесплатно. Площадка рассчитана на 400 воспитанников. В центрах могут заниматься и дети из других школ и гимназий, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Записаться на занятия можно в учебном заведении или через портал госуслуг.

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#техника
В Жуковском открыли новую школу более чем на 1,4 мест
02 сентября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском торжественно открыли школу-новостройку в микрорайоне № 5. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В новое здание переехала школа №10. В этом году там будут учиться 1420 учеников, в том числе 188 первоклассников.
«Для Жуковского это очень радостный день. Поздравляю юных жуковчан, их родителей и педагогов с этим замечательным событием! Школа большая, площадью почти 17 тыс. кв. м, современная. Она оснащена новым оборудованием и мебелью. Уверен, в ней будет комфортно, и ученикам, и педагогам», – сказал города Борис Аубакиров.
Строительство школы заняло около 1,5 лет. В четырёхэтажном здании расположены учебные классы, помещения для групп продлённого дня, два спортзала, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 400 мест и столовая с пищеблоком также на 400 мест.

По случаю открытия школы в Жуковском состоялось торжественное мероприятие, которое посетили вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, глава Жуковского Борис Аубакиров, депутат Госдумы Роман Терюшков и другие.

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#жуковский
#школа
#мария нагорная
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#московская область
#роман терюшков
#образование
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Подмосковные предприниматели заключили более 400 договоров с регоператором Рузского кластера
Бизнес Подмосковья заключил 421 договор с регоператором Рузского кластера
02 сентября 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

За минувшее лето подмосковные предприниматели заключили 421 договор с Рузским региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Только в августе с организациями, в том числе СНТ, управляющими компаниями и другими коммерческими предприятиями, заключили 117 договоров. Для вывоза всех типов отходов на территории Рузского кластера в среднем в месяц потребовалось 327 единиц техники. По закону собственники твёрдых коммунальных отходов обязаны заключать договор на обслуживание с региональным оператором в зоне его деятельности», – подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что договор с физлицами представляет собой публичную оферту на сайте регионального оператора. Договор с юридическими лицами включает заявление с необходимым пакетом документов.

В Минчистоты напомнили, что теперь индивидуальным предпринимателям и юрлицам оформить договор можно онлайн.

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#московская область
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Глава Химок Волошин поздравил школьников с Днём знаний
02 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Учеников и педагогов школы «Флагман» поздравил с Днём знаний и началом учебного года глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году школа «Флагман» отмечает свой 10-летний юбилей.

«Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным», — сказал Дмитрий Волошин.
Он отметил, что в округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва строятся детские сады и школы, отвечающие всем современным требованиям.

К поздравлениям присоединились также директор школы, член Совета депутатов округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.

Во «Флагмане» учатся почти 900 школьников, для них на выбор есть два направления: гуманитарное и инженерное.

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#химки
#школа
#дмитрий волошин
#день знаний
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Премьера фильма Симоньян о трагедии в Беслане состоится 3 сентября
02 сентября 2024, 17:53

Фото: iStock/ronstik

Картина главного редактора RT Маргариты Симоньян 20-летию трагедии в Беслане выйдет на экраны 3 сентября.
«Мой фильм к 20-летию трагедии в Беслане выйдет 3 сентября в эфире у Володи Соловьёва», — прокомментировала Симоньян.

До этого политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявлял о том, что сегодня существует опасность со стороны агрессивно настроенных групп среди мигрантов.

«Ещё в 2008 году было ясно, что на крупных овощных базах можно спрятать минимум батальон вооружённых ваххабитов. Там работали и продолжают работать толпы людей, которые в случае приказа не задумываясь возьмут в руки оружие и пойдут на улицы брать заложников и убивать. С демонстративной жестокостью - так, как они это делали в «Крокусе» и волгоградском СИЗО», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Михайлов.

Ранее появились кадры с президентом России Владимиром Путиным, который впервые посетил школу №1 в Беслане, где в 2004 году террористы захватили заложников.

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Опубликованы кадры посещения Путиным захваченной в 2004 году террористами школы в Беслане
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#школы
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#террористы
#кадры
#политолог
#трагедия
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Видеохостинг YouTube в России ждет судьба Instagram*
Клименко: YouTube в России осталось работать 3–5 месяцев
02 сентября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Sorapop

Видеохостингу YouTube в России осталось работать 3–5 месяцев, после его ждут судьба Instagram*. Об этом заявил 2 сентября председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Они говорят, что если YouTube заблокировать или что-то с ним сделать, то люди выйдут на улицы. Если оценка последствий будет: «Мы справляемся», то судьба YouTube предрешена. Но я бы предположил, судя по нынешней реакции, что YouTube вот так вот повисит 3-5 месяцев и потом будет заблокирован», – сообщил Клименко в интервью «АиФ».
Ранее провайдеры пытались обойти замедление YouTube в России с помощью VPN, после чего получили предупреждение от Роскомнадзора. Главный радиочастотный центр заявил о недопустимости манипуляций с трафиком ресурса, доступ к которому подлежит ограничениям.

Одновременно с этим Google в США пытается отменить решения российских судов по искам о блокировке российских СМИ. Корпорацию уже обвинили в попытке скрыть от акционеров проблемы с судами в России.

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#youtube
#интервью
#google
#закон
#роскомнадзор
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Глава Щёлкова Булгаков принял участие в церемонии открытия школы в Новом городке
02 сентября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Торжественное открытие школы состоялось в посёлке Новый Городок в округе Щёлково, в церемонии принял участие глава муниципалитета Андрей Булгаков, а также ученики и их родители, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Из-за перераспределения финансирования в пандемию сроки сдвигались на 2025 год. Но нам вместе с жителями, при поддержке губернатора, удалось сделать всё, чтобы открытие стало возможным сегодня», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.
Школа получилась современной и комфортной. Отмечается, что там уже есть кадетское движение, будет открыт музей специальной военной операции, а также есть кружок «кVадрокоптер», участники которого будут проектировать и моделировать летательные аппараты.

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#щёлково
#школа
#андрей булгаков
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Новая школа на улице Высоковольтная в Раменском готова принять учеников
02 сентября 2024, 17:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Раменское

2 сентября, в день начала нового учебного года, свои двери для учеников открыла ​новая школа на 550 мест, ​расположенная в залинейной части города Раменское, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Строительство образовательного учреждения стартовало ещё в 2022 году в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В трехэтажном здании находятся блоки для начальной, основной и старшей школы, а также просторные классы, методические кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая. А на пришкольной территории было создано полноценное спортивное ядро.

В торжественном открытии новой школы приняли участие исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев, председатель Комитета по образованию Наталья Асеева и директор образовательного учреждения Ольга Ромова.

Эдуард Малышев поздравил учащихся, их родителей и педагогов с Днем знаний, отметив, что новая школа на улице Высоковольтной станет центром знаний и творчества, где каждый ребенок сможет раскрыть свои таланты и реализовать себя. Он подчеркнул, что здесь созданы современные условия для обучения и комфортная атмосфера.

В честь открытия новой школы и Дня знаний, ученики подготовили насыщенную программу, в которую выходили выступления музыкальных коллективов, театрализованные сценки и спортивные соревнования.
«Желаю всем преподавателям и ученикам удачи! Пусть эта школа станет местом, где сбудутся мечты и реализуются самые смелые идеи», — добавил Малышев.
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#школа
#строительство
#ученики
#подмосковье
#раменский городской округ
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Французская прокуратура сообщила, сколько продлится расследование по Дурову
Расследование против Дурова во Франции может продлиться несколько месяцев
02 сентября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Brastock Images

Расследование против основателя Telegram Павла Дурова во Франции может продлиться несколько месяцев. О примерных сроках сообщила прокуратура Парижа 2 сентября.
Помимо прочего в обвинении фигурирует статья за соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.
«Когда следственные судьи сочтут, что они завершили расследование, которое может занять несколько месяцев, дело будет закрыто. Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче его в уголовный суд с переквалификацией преступлений», – цитирует парижскую прокуратуру РИА.
В любом случае постановление о прекращении дела или начале слушания выносят следственные судьи. Также сообщается, что Дурову дадут ознакомиться с материалами дела в ближайшее время.

Задержанный в аэропорту Ле-Бурже 24 августа Павел Дуров вышел под залог в 5 миллионов евро 28 августа. Сейчас он находится во Франции под судебным надзором. В общей сложности по всем обвинениям ему грозит до 10 лет.

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#telegram
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Полиция Эстонии помешала установке памятника солдату СС в Лихуле
02 сентября 2024, 17:07

Фото: iStock/diegograndi

Полиция Эстонии изъяла памятник солдату СС, который собирались поставить в городе Лихула. Об этом сообщает ТРК ERR, ссылаясь на департамент полиции и погранохраны.
Согласно данным издания, памятник напоминает монумент, который ранее был установлен на кладбище в Лихуле в 2004 году. Однако в том же году монумент был снят. Тогда между полицейскими и местными жителями произошел конфликт.

«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично. Символы могут быть связаны с армией нацистской Германии», – привело издание слова оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Юллара Кютта.

Уточняется, что полиция задержала фургон с памятником и изъяла его. Предполагается, что установка этого памятника может нарушить общественный порядок.

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