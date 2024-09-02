Дети смогут получить технические знания в Центре цифрового образования в Химках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
На базе химкинской школы «Лидер» открыли общегородской инновационный Центр цифрового образования детей «IT-куб».
В церемонии открытия участвовала депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Теперь юные химчане смогут бесплатно получить знания и навыки в сфере информационных технологий.
Помещения третьего этажа школы переоснастили под образовательное пространство. В его центре оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, сделали шахматную зону. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, приложения виртуальной и дополненной реальности, программировать роботов, работать с большими данными.
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«В 11-м классе перед каждым старшеклассником стоит выбор, какую освоить профессию, чтобы она приносила удовольствие. Для этого в школах открывают классы дополнительного образования. Для нас главное, чтобы каждому ученику было интересно получать новые навыки и адаптировать их к будущей работе», – сказала Роднина.
Помещения третьего этажа школы переоснастили под образовательное пространство. В его центре оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, сделали шахматную зону. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, приложения виртуальной и дополненной реальности, программировать роботов, работать с большими данными.
«Перед новым учебным годом мы постарались подготовить пространство для будущих специалистов в IT-сфере. Я желаю, чтобы у каждого получилось освоить новые знания и создать уникальные проекты», – отметила директор школы «Лидер» Юлия Болотова.Как отметили в администрации, обучение в «IT-кубах» проходит бесплатно. Площадка рассчитана на 400 воспитанников. В центрах могут заниматься и дети из других школ и гимназий, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья. Записаться на занятия можно в учебном заведении или через портал госуслуг.
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Лора Луганская