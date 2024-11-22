В Ленинском городском округе с участка убрали свыше 300 м³ мусора

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
Жители посёлка Развилка сообщили в администрацию Ленинского городского округа о свалке на проектируемом проезде. Специалисты экологического отдела провели мероприятия по ликвидации мусора и вывезли более 300 кубометров отходов с загрязнённой территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По обращениям наших жителей, сообщавших о существовании несанкционированной свалке возле Проектируемого проезда № 5541, провели проверку. В ходе расследования был установлен собственник земли, который допустил завоз и накопление отходов в населенном пункте», — сообщил заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
Владельцу участка было предписано навести порядок на территории.
«Следуя утвержденной дорожной карте, свалка была ликвидирована с привлечением специализированной организации, имеющей полномочия по обращению с отходами. С территории вывезли более 300 кубометров мусора. С 22 ноября на данном участке приступят к установке ограждения по периметру участка, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем», — сказала Морозова.Кроме того, в посёлке Развилка продолжаются работы по вывозу мусора с соседнего участка, где администрация округа расчищает землю при поддержке правительства Московской области.
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Дайана Хусинова