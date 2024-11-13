Глава Реутова Науменко рассказал жителям, как инициировать капремонт дома

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провёл встречу с жителями, которые обратились к нему за помощью. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Жители дома №17 по ул. Победы рассказали Науменко на выездной администрации, что уже несколько лет хотят попасть в программу капремонта. Однако они не могут провести общее собрание собственников жилья, чтобы принять соответствующее решение. Науменко предложил встретиться во дворе дома, чтобы обсудить все вопросы с соседями и руководством управляющей компании.
Обещанная встреча состоялась. Глава оценил состояние фасада, входных групп и мест общего пользования, ответил на вопросы жителей. Он поручил сотрудникам администрации помочь управляющей компании провести собрание собственников, так как без него включить дом в прогнозный план капитального ремонта невозможно. Науменко посоветовал воспользоваться электронным голосованием.
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Обещанная встреча состоялась. Глава оценил состояние фасада, входных групп и мест общего пользования, ответил на вопросы жителей. Он поручил сотрудникам администрации помочь управляющей компании провести собрание собственников, так как без него включить дом в прогнозный план капитального ремонта невозможно. Науменко посоветовал воспользоваться электронным голосованием.
«У нас уже есть опыт проведения собраний на платформе ГИС ЖКХ, это просто и удобно. Можно выбрать очно-заочную форму, которая совмещала бы традиционное собрание с дистанционным голосованием», – пояснил он.Как отметили в администрации, сейчас в подъездах дома идёт текущий ремонт. Капитальный запланировали на период с 2026 по 2028 годы. После вынесения решения собственников жилья будет рассмотрена возможность сдвинуть работы на более ранний срок.
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Лора Луганская