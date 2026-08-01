В Ленобласти нашли троих детей, потерявшихся после ухода на рыбалку
В Ленинградской области спасатели обнаружили троих несовершеннолетних, которые потерялись во время рыбалки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Согласно публикации, малолетние дети ушли на водоём в Кировском районе, неподалёку от железнодорожной станции Назия, и не смогли найти дорогу обратно. Их разыскали сотрудники поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. В медицинской помощи ребята не нуждались.
Ранее «Радио 1» передавало, что петербурженка проткнула маникюрными ножницами ягодицу парню, который вернул ей сумочку у станции метро «Гостиный Двор». Пострадавшего госпитализировали, а 22-летнюю подозреваемую задержали сотрудники Росгвардии.
Напомним, что сегодня вечером у летнего кафе на Кудринской площади в центре Москвы прогремел мощный хлопок, после которого начался пожар. В результате трагедии погибли три человека, а количество пострадавших, по последним сведениям, достигло 21.
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