Петербурженка проткнула ножницами ягодицу парню, вернувшему ей сумочку
Петербурженка проткнула маникюрными ножницами ягодицу парню, который вернул ей сумочку. Об этом сообщает «Фонтанка».
19-летний юноша обнаружил, что девушка потеряла сумку у станции метро «Гостиный Двор», и решил ей помочь. Он поднял сумку, окликнул петербурженку и попытался вернуть её владелице.
Однако девушка, по всей видимости, испугалась его действий и нанесла несколько ударов ножницами в область ягодиц. Пострадавшего госпитализировали. Подробности о его состоянии не приводятся.
22-летнюю подозреваемую сотрудники Росгвардии задержали. Согласно информации правоохранительных органов, признаков ограбления не установлено.
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