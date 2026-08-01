Число пострадавших при взрыве у ресторана «Balzi Rossi» в центре Москвы выросло до 21
Число пострадавших при взрыве у ресторана «Balzi Rossi» в центре Москвы увеличилось до 21 человека. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Мощный хлопок прогремел сегодня вечером у летнего кафе на Кудринской площади. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета.
Во время трагедии ресторан был закрыт для обычных посетителей — на сайте значилось, что «Balzi Rossi» работает под банкет. Всего погибли три человека: женщина, пытавшаяся пронести внутрь взрывное устройство, сотрудник охраны, не пропустивший её, и один из посетителей.
Ранее было известно о 17 пострадавших, но сейчас их число выросло до 21. Задетые в результате инцидента люди получили травмы разной степени тяжести, включая ранения конечностей, повреждения груди и живота, ожоги и минно-взрывные травмы.
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