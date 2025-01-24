В лесах Подмосковья стартовали рейды по пресечению незаконной рубки деревьев

В Московской области стартовало профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины под названием «Незаконная рубка». Оно будет проводиться до 31 декабря, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Незаконная вырубка леса входит в пятёрку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал «Добродел». Это одно из самых тяжёлых нарушений по ущербу, причиняемому лесному фонду. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание профилактике и пресечению подобных правонарушений», – сказал Агулов.В местах проведения возможных незаконных рубок лесных насаждений в несколько раз увеличат число патрулирований. Как уточнили в пресс-службе Комлесхоза Московской области, к совместному патрулированию привлекаются сотрудники правоохранительных органов и представители органов самоуправления.
В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрен административный штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей – для юрлиц. Если нанесённый ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность. Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
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Лора Луганская