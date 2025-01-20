Уход за лесными культурами в Подмосковье проведут на площади 11,5 тыс. га

Фото: пресс-служба председатель Комлесхоза МО
В Подмосковье в 2025 году рассчитывают провести агротехнический и лесоводственный уходы за культурами на площади 11,5 тыс. га. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Лесовосстановление – многолетняя работа, включающая последовательные этапы. От качественного выполнения каждого напрямую зависит конечный результат. Для улучшения количественных и качественных показателей лесных культур в 2025 году на площади 11,5 га планируем провести агротехнический и лесоводственный уходы», – сказал Агулов.Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Как отметили в ведомстве, лесоводственный уход будут проводить путём уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности на площади 4 тыс. га. Агротехнический уход выполнят путём скашивания травянистой и древесно-кустарниковой растительности на площади 4 тыс. га. Проведут агротехнический уход и путём дополнения лесных культур на площади 1,5 тыс. га. Это повторная высадка сеянцев деревьев взамен погибших.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
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