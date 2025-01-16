В Подмосковье проведут работы по восстановлению лесов на площади 300 га

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Искусственное лесовосстановление проведут в 2025 году в Московской области на площади 300 гектаров, работы будут организованы в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Деревья будут сажать на тех участках, где до этого проводились сплошные санитарные рубки. Для этого до начала посадок будет подготовлена почва путём нарезки борозд. Высаживать планируется сеянцы 1-3 лет», — рассказал председатель областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве отметили, что в рамках лесовосстановления высаживать будут высаживать сеянцы с открытой корневой системой высотой от 12 см и с закрытой корневой системой высотой от 8 см. Полноценный лес на местах посадок появится примерно через семь лет.
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