На дорогу в Наро-Фоминском округе упало дерево

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Дерево упало на автомобильную дорогу у деревни Литвиново Наро-Фоминского городского округа, от опасного препятствия проезжую часть освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация об упавшем на дорогу дереве поступила в службу экстренных вызовов «Система-112» около двух часов ночи. О происшествии сообщил очевидец», — говорится в сообщении.По вызову немедленно выехали работники Мособлпожспаса. Они огородили место происшествия и осветили его при помощи специального комплекса, так как на этом участке дороги не было уличного освещения. При помощи бензопилы спасатели распилили упавшее дерево и убрали его части с дороги. После этого свободный проезд был полностью восстановлен.
В результате происшествия никто не пострадал.
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Лев Каштанов