В лицее Павловского Посада открыли «Парту Героя»

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Торжественное открытие «Парты Героя» состоялось в Филимоновском корпусе лицея №1 в Павловском Посаде, мемориал посвящён бывшему директору школы Александру Сергеевичу Балашову, воевавшему в годы Великой Отечественной войны на первом Прибалтийском и третьем Белорусском фронтах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в мероприятии приняла член Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Наталья Золина.
Александр Балашов родился в 1922 году, в 1941 году был призван на фронт и дошёл до Пруссии. Награждён Орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. С 1972 года в течение 12 лет Александр Балашов был директором Павлово-Посадской школы №24.
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«Очень важно чтить память героев, нести ее из поколения в поколение, рассказывать современным детям о великих подвигах наших земляков», — сказала Золина.
Александр Балашов родился в 1922 году, в 1941 году был призван на фронт и дошёл до Пруссии. Награждён Орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. С 1972 года в течение 12 лет Александр Балашов был директором Павлово-Посадской школы №24.
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