В Красногорске открыли «Парту Героя» памяти участника СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В красногорском лицее №4 в рамках проекта «Парта Героя» открыли парту в память об участнике спецоперации Дмитрии Благове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В торжественной церемонии открытия участвовали муниципальный депутат Артур Бадретдинов, сторонники партии единороссов и родители погибшего бойца. Ведущие представили учащимся и гостям парту и рассказали о Дмитрии.
Благов родился в Красногорске в 1996 году, учился в лицее №4. По окончании начальной школы поступил в Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя. Получил юридическое образование в МГУТУ им. К.Г. Разумовского, затем был призван на срочную службу в Государственном разведуправлении.
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Благов родился в Красногорске в 1996 году, учился в лицее №4. По окончании начальной школы поступил в Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя. Получил юридическое образование в МГУТУ им. К.Г. Разумовского, затем был призван на срочную службу в Государственном разведуправлении.
«В 2022 году его мобилизовали в зону специальной военной операции и отправили в Луганскую Народную Республику. 20 мая 2023 года при обстреле артиллерией противника снаряд попал в блиндаж. Спасая боевых товарищей, Дмитрий получил смертельное ранение. Был награждён орденом Мужества посмертно», – говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что образовательный проект «Парта Героя» реализуется в Красногорска в рамках Федерального партийного проекта «Новая школа».
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Лора Луганская