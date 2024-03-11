В Литве начал действовать запрет на автомобили с российскими номерами

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В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами. С понедельника, 11 марта 2024 года, подобные машины могут конфисковать по закону.
Водители автомобилей с российскими номерами должны будут либо перерегистрировать их на литовские, либо уехать из страны. Им также грозит штраф от €200 до €6 тыс. (от 19,7 тыс. до 593 тыс. рублей).
Исключение составят те автомашины, которые пересекают Литву по пути либо в Калининградскую область, либо из неё. Они смогут находиться в балтийской стране в течение 24 часов.
Сейчас в Литве находится около 50 таких машин, заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.
В ответ на это представитель российского МИД подчеркнул, что если Литва всё же решит конфисковать имущество россиян — этот шаг Вильнюса не останется без ответа со стороны РФ.
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Исключение составят те автомашины, которые пересекают Литву по пути либо в Калининградскую область, либо из неё. Они смогут находиться в балтийской стране в течение 24 часов.
В ответ на это представитель российского МИД подчеркнул, что если Литва всё же решит конфисковать имущество россиян — этот шаг Вильнюса не останется без ответа со стороны РФ.
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Артем Путинцев