Стало известно, когда в Литве начнут конфисковывать авто с номерами РФ

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На сайте таможенной службы Литвы объявили о начале процесса конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта.
Власти подчеркнули, что до указанной даты владельцы таких автомобилей должны либо зарегистрировать их в Литве, либо покинуть территорию страны.
После указанной даты на владельцев автомобилей, зарегистрированных в России, распространяются положения статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях. Они подлежат уплате штрафа, а также лишению автомобиля.
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«По данным таможни Литвы, на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС», — говорится в сообщении.
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Артем Кузьмин