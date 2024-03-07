В МИД РФ заявили, что ответят Литве на конфискацию российских автомобилей

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РФ ответит Литве на конфискацию автомобилей с российскими номерами, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
«Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране», — прокомментировали ситуацию в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве напомнили, что литовское правительство информировали проживающих в стране россиян о возможности введения подобных мер.
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Евгения Парфентьева